YRKKH Twist: अभिरा की वजह से अरमान और कृष की हाेगी लड़ाई, हाथापाई तक पहुंचेगी बात

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान काे गुस्सा आ जाएगा और वह अभिरा के लिए कृष से लड़ने लगेगा। बात हाथापाई तक पहुंच जाएगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 03:33 PM
स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में एक बार फिर हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। इस बार कहानी घूमेगी अरमान, अभिरा और तान्या के इर्द-गिर्द, जहां अरमान एक तरफ अभिरा का ख्याल रखता नज़र आएगा तो वहीं तान्या और कृष घर में नया बवाल खड़ा कर देंगे।

अरमान का गुस्सा

दादी-सा, अरमान को बताएंगी कि उन्होंने घर में एक खास पूजा रखी है। इस बात पर अरमान पहले गुस्सा हो जाएगा और दादी-सा से उलझ जाएगा। लेकिन दादी-सा के समझाने पर वह शांत हो जाएगा और पूजा में हिस्सा भी लेगा। पूजा के दौरान गीतांजलि का डांस सभी का ध्यान खींचेगा, वहीं अभिरा भी पहली बार नॉर्मल बर्ताव करती नजर आएगी। अरमान और मायरा को यह देख खुशी होगी कि अभिरा धीरे-धीरे अपने पुराने रूप में लौट रही है।

तान्या के दोस्तों की बातें

पूजा में शामिल हुए तान्या के कुछ दोस्त अभिरा को देखकर फिजूल की बातें करने लगेंगे। वे अभिरा के बारे में ऐसी बातें कहते हैं जिससे वह आहत हो जाएगी। अरमान पहले शांति से उन्हें समझाने की कोशिश करेगा कि बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर सवाल उठाना गलत है। लेकिन जब वे नहीं मानेंगे तब अरमान भड़क जाएगा और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाएगा।

कृष और अरमान की भिड़ंत

तान्या को अरमान का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वह जाकर कृष को सारी बातें बताएगी। कृष, गुस्से में लाल होकर अरमान से भिड़ने आएगा। दोनों के बीच तीखी बहस होगी और नौबत हाथापाई तक पहुंच जाएगी। हालांकि, घर के अन्य सदस्य बीच-बचाव कर उन्हें रोक लेंगे।

अरमान का बड़ा खुलासा

इस बीच अरमान साफ शब्दों में कृष और तान्या को सुनाएगा। वह कहेगा, “मुझे पता है तान्या परेशान है, लेकिन अभिरा भी बहुत कुछ झेल चुकी है। तुम दोनों की वजह से ही अभिरा को जेल जाना पड़ा था। अपनी पर्सनल दुश्मनी के चलते तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगाए थे। तुम्हें हमें थैंक्यू बोलना चाहिए कि हम इन सब के बावजूद तुमसे नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं।”

