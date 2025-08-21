YRKKH Twist: अभिरा की जिंदगी होगी बर्बाद, अपनी भाभी का जीना हराम करेंगे तान्या और कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा अपने दोस्त अंशुमन की डेथ के बाद टूट जाएगी और इसी बीच अंशुमन की बहन तान्या, अभिरा का जीना हराम कर देगी।

टीवी सीरियल की कहानी में अब एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अब तक जहां अभिरा अपने जिगरी दोस्त अंशुमान की मौत का सदमा झेल रही थी, वहीं अब उस पर अजीबो-गरीब और बेहद गंभीर आरोप लग जाएंगे। कहानी के ट्रैक के मुताबिक, अंशुमान की मौत कॉफी शॉप में हो जाती है। इसी दौरान गुस्से और अविश्वास के माहौल में तान्या और कृष मिलकर सीधा-सीधा आरोप लगा देते हैं कि अभिरा ने अंशुमान को ज़हर देकर मार डाला।

दोनों का कहना है कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि अभिरा ने जानबूझकर अंशुमान की हत्या की है। इस आरोप को सुनकर पूरे परिवार और दोस्तों के होश उड़ जाते हैं। अभी-अभी जिसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खोया है, अब उसे खुद को बचाने के लिए अपने ही लोगों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी।

जैसे ही आरोप लगते हैं, कहानी में और तड़का लग जाता है—पुलिस पहुंचती है और अभिरा को गिरफ्तार कर लेती है। पोद्दार परिवार और अरमान पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अभिरा पर इस तरह की मुसीबत आ जाएगी।