YRKKH Twist: अरमान-गीतांजलि के हनीमून के लिए कमरा सजाएगी अभिरा, किस्मत खेलेगी अपना खेल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और गीतांजलि उसी रिसोर्ट में रुकेंगे जहां अभिरा, दादी-सा और मायरा हैं।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 09:20 AM
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में कहानी और दिलचस्प मोड़ लेगी। अरमान और गीतांजलि मसूरी पहुंचेंगे, लेकिन अचानक बादल फटने की वजह से जिस रिसोर्ट में गीतांजलि ने रूम बुक किया था, वह बंद हो जाएगा। हालत यह होगी कि मसूरी से बाहर जाने के सारे रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मजबूरी में दोनों को एक दूसरे रिसोर्ट में रुकना पड़ेगा।

अरमान को समझाएगी मायरा

यहीं उन्हें पता चलेगा कि मायरा, अभिरा और दादी-सा भी उसी रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं। इस बात पर अरमान और गीतांजलि के बीच बहस छिड़ जाएगी। अरमान साफ कहेगा कि वह इस रिसोर्ट में नहीं रुक सकता, लेकिन गीतांजलि अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। आखिरकार मायरा के समझाने पर अरमान रुकने के लिए राजी हो जाएगा।

इसके बाद कहानी में नया ड्रामा शुरू होगा। गीतांजलि, अभिरा को बार-बार नीचा दिखाने की कोशिश करेगी। वह यहां तक कहेगी कि अभिरा उनके हनीमून के लिए कमरा सजाए। अभिरा बिना कुछ कहे मान जाएगी और उनका कमरा सजाएगी। वहीं अरमान, मायरा से अभिरा का हालचाल लेगा।

इसी दौरान माता रानी की आरती का समय होगा। अभिरा और मायरा मिलकर आरती करेंगी, लेकिन अचानक अभिरा के हाथ से थाली गिर जाएगी। तभी अरमान समय रहते आकर थाली संभाल लेगा। इसके बाद गीतांजलि के सामने अरमान, मायरा और अभिरा मिलकर माता रानी की पूजा करेंगे। मतलब किस्मत, गीतांजलि के सारे प्लान्स पर पानी फेर देगी और उसकी चालें नाकाम हो जाएंगी।

