YRKKH Twist: अरमान और अभिरा होंगे अलग, परिवार की खातिर देंगे अपने रिश्ते की कुर्बानी

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में कई सारे ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ कियारा प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ दादी-सा और विद्या की लड़ाई बढ़ गई है।

Tue, 25 Nov 2025 11:01 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में दादी-सा और विद्या की गलतफहमी खत्म होने के बजाय और बढ़ती जाएगी। दादी-सा अलग घर में रहेंगी, जबकि विद्या पौद्दार हाउस में ही रहेगी। ऐसे में अरमान और अभिरा के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। शुरुआत में अरमान और अभिरा फैसला करेंगे कि वे दादी-सा के साथ रुकेंगे। लेकिन तुरंत उन्हें याद आएगा कि पौद्दार हाउस में कृष और तान्या भी हैं और वे विद्या को भड़का सकते हैं। परिवार की भलाई सोचते हुए दोनों अलग-अलग रहने का बड़ा फैसला ले लेंगे।

अरमान विद्या के पास जाएगा और अभिरा दादी-सा के साथ रहेगी। दादी-सा और विद्या को दोबारा मिलाने की कोशिशों में अरमान और अभिरा के बीच दूरी बढ़ने लगेंगी। गलतफहमियां गहराती जाएंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार फिर परिवार की वजह से अरमान और अभिरा एक-दूसरे से दूर हो जाएंगे? क्या मायरा को दोबारा अपने मां-बाप में से किसी एक को चुनने का दर्द झेलना पड़ेगा?

इसी ड्रामे के बीच कहानी में कियारा की प्रेग्नेंसी का बड़ा ट्विस्ट आएगा। कियारा अपनी प्रेग्नेंसी अभिरा से छिपाए रखेगी। उसे डर रहेगा कि अगर बुआ और फूफा-सा को पता चल गया कि वह अभीर के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वे उसके मम्मी-पापा पर तंज कसेंगे और घर में दूरियां और बढ़ेंगी। उसे यह भी डर सताएगा कि अगर अभीर को पता चला तो वह तुरंत उसे प्रपोज कर देगा… और कियारा अभी तक उनके बारे में पूरी तरह श्योर नहीं है।

