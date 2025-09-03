yrkkh in hindi yeh rishta kya kehlata hai twist maira got kidnapped abhira in jail YRKKH Twist: अभिरा को मिलेगी किसी और के कर्मों की सजा, मुसीबत में पड़ेगी मायरा, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH Twist: अभिरा को मिलेगी किसी और के कर्मों की सजा, मुसीबत में पड़ेगी मायरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेगा। अभिरा को जेल में किसी और के कर्माें की सजा मिलेगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 10:17 AM
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में ड्रामा और इमोशन दोनों का तगड़ा डोज देखने को मिलेगा। शो की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां अभिरा और अरमान का रिश्ता और भी कठिनाइयों से गुजरते हुए दिखाई देगा। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा को सफाई का काम मिलेगा, किंतु केसरी उसे सफाई नहीं करने देगी। जब अभिरा सफाई कर रही होगी तब केसरी गंदे पैर लेकर अंदर आ जाएगी। अभिरा, केसरी से पंगा नहीं लेगी। वह दोबारा सफाई करेगी। हालांकि, केसरी, अभिरा को परेशान करना नहीं छोड़ेगी।

केसरी दोबारा आएगी और अपने गोबर वाले पैर पोछे वाली बाल्टी में डाल देगी। इतना ही नहीं, उस बाल्टी को गिरा भी देगी। केसरी के इन कर्माें की सजा अभिरा को मिलेगी। जब वॉर्डन आएगी तब सफाई न देख भड़क जाएगी। अभिरा उसे पूरी बात बताएगी और कहेगी, ‘आप हमें दो घंटे दीजिए हम सब साफ कर देंगे।’ वॉर्डन अभिरा को एक मिनट भी नहीं देगी। वह कहेगी, ‘अब तुम्हें एक सेकंड और नहीं दे सकते और अगले कुछ दिनों के लिए तुम्हारे विजिटेशन राइट्स कैंसिल किए जाते हैं।’

अभिरा परेशान हो जाएगी। अभिरा कहेगी, ‘मेरे विजिटेशन राइट्स कैंसिल मत कीजिए। मैं अरमान से मिल नहीं पाऊंगी। मुझे उससे बात करनी है। मुझे उससे पूकी के बारे में पूछना है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी कोई संकेत दे रहे हैं। जैसे कुछ गलत होने वाला हो।’ इसके बाद मायरा का सीन दिखाया जाएगा। मायरा किसी अनजान व्यक्ति से पूछेगी, ‘अंकल जेल कहां है?’ इसके बाद वह कीडनैप हो जाएगी। कुछ लोग मायरा को उठाकर अपने साथ ले जाएंगे।

