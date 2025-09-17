YRKKH Twist: तान्या देगी गुड न्यूज, गीतांजलि बढ़ाएगी अभिरा की मुश्किलें

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। अभिरा का दिल टूटने वाला है।

स्टार प्लस का सुपरहिट शो “ये रिश्ता क्या कहलाता है” हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। शो की कहानी में हर बार कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिलता है। अब फिर से मेकर्स ने दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। आइए आपको इस ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।

तान्या की प्रेग्नेंसी की खबर टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत जल्द तान्या सबको यह खुशखबरी देगी कि वह प्रेग्नेंट है। इस खबर के बाद घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। अब सबका ध्यान तान्या पर शिफ्ट हो जाएगा और सभी उसकी देखभाल में जुट जाएंगे।

अभिरा हो जाएगी अकेली जहां पहले सब अभिरा का ख्याल रख रहे थे, वहीं अब उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इस बीच तान्या और गीतांजलि का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और फिर दोनों मिलकर किसी भी हाल में अभिरा को पौद्दार हाउस से बाहर निकालने का प्लान बनाएंगी।

गीतांजलि का हक धीरे-धीरे अभिरा को ये बात समझ आ जाएगी कि गीतांजलि अब अरमान की कानूनी पत्नी बन चुकी है और अब उसकी अरमान की जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है। ऐसे में वह खुद पौद्दार हाउस छोड़ने का फैसला लेगी। कहा जा रहा है कि वह मायरा को लेकर मसूरी चली जाएगी और अपनी मां के रिसॉर्ट की देखभाल करने लगेगी।