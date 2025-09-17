YRKKH in Hindi Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert tanya pregnant geetanjali tries to throw abhira out YRKKH Twist: तान्या देगी गुड न्यूज, गीतांजलि बढ़ाएगी अभिरा की मुश्किलें, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYRKKH in Hindi Yeh Rishta Kya Kehlata Hai spoiler alert tanya pregnant geetanjali tries to throw abhira out

YRKKH Twist: तान्या देगी गुड न्यूज, गीतांजलि बढ़ाएगी अभिरा की मुश्किलें

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। अभिरा का दिल टूटने वाला है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 01:48 PM
share Share
Follow Us on
YRKKH Twist: तान्या देगी गुड न्यूज, गीतांजलि बढ़ाएगी अभिरा की मुश्किलें

स्टार प्लस का सुपरहिट शो “ये रिश्ता क्या कहलाता है” हमेशा से ही दर्शकों का फेवरेट रहा है। शो की कहानी में हर बार कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिलता है। अब फिर से मेकर्स ने दर्शकों को बांधे रखने के लिए एक बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है। आइए आपको इस ट्विस्ट के बारे में बताते हैं।

तान्या की प्रेग्नेंसी की खबर

टेलीचक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, बहुत जल्द तान्या सबको यह खुशखबरी देगी कि वह प्रेग्नेंट है। इस खबर के बाद घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। अब सबका ध्यान तान्या पर शिफ्ट हो जाएगा और सभी उसकी देखभाल में जुट जाएंगे।

अभिरा हो जाएगी अकेली

जहां पहले सब अभिरा का ख्याल रख रहे थे, वहीं अब उसकी अहमियत कम हो जाएगी। इस बीच तान्या और गीतांजलि का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और फिर दोनों मिलकर किसी भी हाल में अभिरा को पौद्दार हाउस से बाहर निकालने का प्लान बनाएंगी।

गीतांजलि का हक

धीरे-धीरे अभिरा को ये बात समझ आ जाएगी कि गीतांजलि अब अरमान की कानूनी पत्नी बन चुकी है और अब उसकी अरमान की जिंदगी में कोई जगह नहीं बची है। ऐसे में वह खुद पौद्दार हाउस छोड़ने का फैसला लेगी। कहा जा रहा है कि वह मायरा को लेकर मसूरी चली जाएगी और अपनी मां के रिसॉर्ट की देखभाल करने लगेगी।

आगे क्या होगा?

सवाल ये है कि क्या अरमान और अभिरा का रिश्ता सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा या फिर कहानी में कोई और बड़ा ट्विस्ट आएगा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिन्दुस्तान की खबरें।

YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।