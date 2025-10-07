YRKKH: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आया 5 साल का लीप, शो में आए ये सारे बदलाव

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में पांच महीनों का लीप आया है। लीप के बाद भी अरमान और अभिरा साथ नहीं आए हैं।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अब एक नया मोड़ आ गया है। शो में 5 महीनों का लीप आने के बाद कहानी ने दिलचस्प रफ्तार पकड़ ली है। अब अरमान और अभिरा फिर से एक-दूसरे के करीब तो आए हैं, लेकिन इस बार उनके रिश्ते की परिभाषा कुछ अलग है। दोनों ने शादी तो नहीं की है, मगर मायरा की खातिर साथ मिलकर पौद्दार फर्म को संभालते नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच समझदारी और इमोशनल कनेक्शन पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया है।

दूसरी ओर, तान्या ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए अभिरा, अरमान और कियारा—तीनों को माफ कर दिया है। वह अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है और कृष के साथ शादी की तैयारी में जुटी है। तान्या इस वक्त पूरी तरह फिटनेस पर फोकस कर रही है, ताकि अपने दूल्हे के लिए खुद को बेहतर बना सके। उसके इस नए रूप को देखकर परिवार वाले भी खुश हैं।

इधर कियारा की जिंदगी में फिर से प्यार की दस्तक हो चुकी है। उसे एक बार फिर अभीर से प्यार हो गया है, मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई—यहां तक कि अभीर को भी नहीं। लेकिन तान्या उसकी इस छिपी हुई मोहब्बत को महसूस कर चुकी है। उसने इशारों में कियारा से पूछने की कोशिश की, और कियारा के चेहरे की मासूम झिझक सब कुछ कह गई।