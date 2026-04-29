YRKKH Twist: दादी-सा लेती हैं बड़ा फैसला, अरमान और अभिरा को साथ लाने की करती हैं कोशिश

YRKKH Twist: दादी-सा लेती हैं बड़ा फैसला, अरमान और अभिरा को साथ लाने की करती हैं कोशिश
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 29 April 2026: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज (29 अप्रैल) प्रोमो में दादी-सा, अरमान और अभिरा को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती हैं।
YRKKH Spoiler Alert in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या का सच सामने आने के बाद दादी-सा, अरमान और अभिरा को एक-दूसरे के करीब लाने की कोशिश करेंगी। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, दादी-सा, अभिरा को गेस्ट रूम में रुकने नहीं देंगी। दादी-सा, अभिरा का हाथ पकड़ेंगी, उसका सारा सामान उठाएंगी और उसे अरमान के पास लेकर आएंगी। (ये भी पढ़ें: अनुपमा सीरियल में होगी एक और शादी! क्या सही साबित होंगे पब्लिक के ये 3 तुक्के?)
अभिरा से क्या कहेंगी दादी-सा?
अभिरा हिचकिचाएगी। दादी-सा, अभिरा से कहेंगी, ‘आठ साल पहले जो कुछ भी हुआ था न तुम किया था और न इसने। अब जब गलतफहमियों के बादल छट चुके हैं तो प्यार के सूरज को चमकने दो।’ सिर्फ अभिरा ही नहीं, अरमान भी ये सब सुनकर दंग रह जाएगा।
29 अप्रैल के एपिसोड का रीकैप
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में विद्या का सच जानने के बाद दादी-सा, विद्या को घर से निकाल देती हैं। इतना ही नहीं, विद्या के मुंह पर दरवाजा भी बंद कर देती है। विद्या रोने लगती है। अरमान से विद्या का रोना बरदाश्त नहीं होता है। ऐसे में अरमान दरवाजा खोलता है और विद्या को अंदर लेकर आता है। विद्या खुश हो जाती है। विद्या, अरमान को गले लगाती है। हालांकि, अरमान, विद्या को माफ नहीं करता है। अरमान, विद्या से अपना रिश्ता तोड़ देता है। (ये भी पढ़ें: Anupamaa Twists: वसुंधरा को छोड़ श्रुति का साथ देगा गौतम? यह होगी मोटी बा को धोखा देने की वजह!)
परेशान होती है मुक्ति
इस बीच मुक्ति बड़ा फैसला लेती है। मुक्ति चुपचाप हॉस्टल भागने की कोशिश करती है। हालांकि, अरमान उसे रोक लेता है। मुक्ति कहती है कि उसके यहां रहने से सब परेशान होंगे इसलिए वो बिना किसी को बताए यहां से जा रही है। अरमान, मुक्ति को समझाता है कि अब से यही उसका घर है। इस बीच, दादी-सा और पूरा परिवार आ जाता है। सब मुक्ति को इस बात का यकीन दिलवाते हैं कि वे अभिरा के साथ-साथ उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं।
अभिरा से माफी मांगती है मायरा
वहीं अभिरा, मायरा के साथ वक्त बिताती है। मायरा, अभिरा से माफी मांगती है। मायरा को गिल्ट होता है। उसे बुरा लगता है कि उसने अपनी मां पर भरोसा करने की बजाए मर्डर्र आंटी मेहर पर भरोसा किया। (ये भी पढ़ें: Anupamaa Spoiler Alert: अनुपमा और श्रुति में होगी तीखी बहस, मां का फिर अपनों से ही है सामना)
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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