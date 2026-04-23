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YRKKH Twist: अरमान के हाथ लगेगा मायरा की बेगुनाही का सबूत, लेकिन…, शो में आएगा नया ट्विस्ट

Apr 23, 2026 11:08 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata hai Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में जज, अभिरा को और समय देने से इनकार कर देती है।

YRKKH Twist: अरमान के हाथ लगेगा मायरा की बेगुनाही का सबूत, लेकिन…, शो में आएगा नया ट्विस्ट

YRKKH Spoiler Alert in Hindi: आपके पसंदीदा शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, सुनवाई वाले दिन मेहर का वकील, अभिरा के केस को वीक करने की कोशिश करता है। मेहर का वकील, जज से कहता है कि अभिरा के पास मायरा की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। अभिरा, जज साहिबा को बताती है कि उसके पास सबूत है, लेकिन उसे थोड़ा वक्त चाहिए।

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क्या समय रहते अरमान कोर्ट पहुंच पाएगा?

अभिरा कहती है कि उसके पास सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी है। हालांकि, ये सबूत और चश्मदीद गवाह मायरा के पापा के साथ है इसलिए उसे थोड़ा समय चाहिए। जज, अभिरा को और समय देने से मना कर देती है। जज साहिबा कहती हैं, ‘हम माफी चाहते हैं। इस केस का फैसला अभी होगा।’ इसके बाद जज साहिबा अपना फैसला सुनाना शुरू करती हैं और तभी अरमान की एंट्री होती है।

आगे क्या होगा?

अरमान को देख अभिरा और मायरा राहत की सांस लेते हैं। हालांकि, सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अरमान खाली हाथ कोर्ट पहुंचता है। न तो उसके हाथ में कोई फाइल होती है और न ही साथ में कोई गवाह। अब ऐसा भी हो सकता है कि सस्पेंस बनाने के लिए प्रोमो को यहीं तक काटा गया हो। वहीं शनिवार के दिन टेलीकास्ट होने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाए कि गवाह, अरमान के पीछे-पीछे कोर्ट के अंदर आता है।

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आज के एपिसोड का प्री-कैप

अभिरा, अरमान से मिलने पौद्दार हाउस पहुंचती है। अभिरा, विद्या और काजल की सारी बातें सुन लेती है। अभिरा को पता चल जाता है कि विद्या ने ही कस्टडी के पेपर्स बनवाए थे। इतना ही नहीं, उसने ही झूठ बोल बोलकर अरमान और मायरा के मन में उसके लिए नफरत पैदा की थी। अभिरा, विद्या को जवाब देने जैसे ही अंदर जाती है पीछे से अरमान आ जाता है। अरमान, अभिरा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। अरमान, अभिरा को बताता है कि मुक्ति ने कोयल का पता भेज दिया है।

अभिरा और अरमान की टीम

अभिरा सबकुछ साइड में रखकर मायरा के केस पर फोकस करती है। जब अरमान और अभिरा कोयल के घर पहुंचते हैं तब वे वहां मिस्टर मित्तल को देख लेते हैं। अरमान और अभिरा समझ जाते हैं कि मिस्टर मित्तल ने कोयल के घरवालों काे मुंह बंद रखने की रकम दे दी होगी। ऐसे में अरमान और अभिरा एक सॉलिड प्लान बनाते हैं।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

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मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



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वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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