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Anupama: अनुपमा का हिस्सा बनेंगी YRKKH की विद्या, करीब 30 साल बाद पुराना है दोनों का रिश्ता

Mar 16, 2026 07:31 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
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अनुपमा सीरियल में कुछ ऐसा होने वाला है, जो दर्शकों को बहुत कम ही देखने को मिलता है। टीवी सीरियल YRKKH की विद्या अब अनुपमा का हिस्सा बनने जा रही हैं, लेकिन सिर्फ एक एपिसोड के लिए, और वो भी बहुत यूनिक अंदाज में।

Anupama: अनुपमा का हिस्सा बनेंगी YRKKH की विद्या, करीब 30 साल बाद पुराना है दोनों का रिश्ता

टीआरपी टॉपर डेली सोप 'अनुपमा' में आज दर्शकों को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में विद्या का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस श्रुति उल्फत आज अनुपमा सीरियल का हिस्सा बनेंगी। अगर आप यह सोच रहे हैं कि वह शो में कोई अहम किरदार निभाती नजर आएंगी तो आप गलत हैं, दरअसल श्रुति सीरियल में अनुपमा की आवाज बनने वाली हैं। आज रात एक खास वॉइसओवर के जरिए शो का हिस्सा बनेंगी। मेकर्स ने खुद श्रुति को फोन करके यह मौका दिया था जिसे उन्होंने खुली बाहों से अपनाया।

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YRKKH की विद्या को मिला यह खास मौका

राजन शाही ने खुद श्रुति को फोन करके अनुपमा के लिए एक कविता पढ़ने का मौका दिया। यह कविता शो के अलग-अलग किरदारों के दुख और संघर्ष पर आधारित एक मोंटाज के दौरान सुनाई देगी। श्रुति की आवाज में पिरोई गई यह कविता आज के एपिसोड को और भी इमोशनल बना देगी। इस वॉइसओवर के बारे में श्रुति ने बताया कि शो के क्रिएटिव हेड इंद्रो ने उन्हें पूरी बात समझाई थी। उन्हें एक ऐसी कविता पढ़नी थी जिसमें बहुत सारा दर्द, गहराई और ठहराव हो। श्रुति ने इसके कई वर्जन रिकॉर्ड करके भेजे।

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30 साल पुराना है अनुपमा के साथ रिश्ता

जब राजन शाही ने रिकॉर्डिंग सुनी तो वह इतने इंप्रेस हुए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने श्रुति को मैसेज करके बताया कि उनकी आवाज में इतनी इमोशनल डेप्थ है कि वह खुद को रोने से नहीं रोक पाए। यह कविता किरदारों के अब तक के सफर और भविष्य की चुनौतियों को बयां करेगी। कम लोग जानते हैं कि श्रुति उल्फत, रूपाली गांगुली और राजन शाही का साथ करीब तीन दशक पुराना है। तीनों ने साल 1997 में राजन शाही के निर्देशन में बने शो 'दिल है कि मानता नहीं' में एक साथ काम किया था।

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अनुपमा सीरियल के बारे में कही यह बात

उस शो में रूपाली और श्रुति के बीच एक लव ट्रायंगल दिखाया गया था। आज दोनों अलग-अलग शोज में काम करती हैं और दोनों के ही सीरियल टीआरपी के मामले में राज कर रह हैं। श्रुति ने कहा कि यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज रूपाली घर-घर में राज कर रही हैं। इतने सालों बाद उसी टीम के साथ दोबारा जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है। श्रुति फिलहाल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में विद्या का दमदार किरदार निभा रही हैं और वह अपने काम से बेहद खुश हैं।

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Puneet Parashar

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पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


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