YRKKH: शूटिंग में आती हैं क्या चुनौतियां? समृद्धि शुक्ला ने बताई अंदर की बात, आसान नहीं होती जिंदगी
टीवी एक्टर्स की जिंदगी ग्लैमर और लग्जरी से लबरेज नजर आती है, लेकिन इस इंडस्ट्री के भी अपने सच हैं। टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अभिरा शर्मा का किरदार निभाने वालीं एक्ट्रेस समृद्धि शुक्ला ने पर्दे के पीछे के कई दिलचस्प राज खोले।
क्या आप जानते हैं कि आपके डेली सोप को 'डेली' आप तक पहुंचाने के लिए आपके पसंदीदा एक्टर्स को किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? टीआरपी टॉपर सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की लीडिंग लेडी समृद्धि शुक्ला ने एक हालिया पॉडकास्ट में बताया कि टीवी एक्टर्स की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। शो में अभिरा शर्मा का किरदार निभाने वाली समृद्धि शुक्ला एक्टर्स की टफ जिंदगी के बारे में बात करते हुए भावुक हो गईं। समृद्धि शुक्ला ने बताया कि हफ्ते के सातों दिन प्रसारित होने वाले सीरियल YRKKH के लिए उनके जैसे टीवी एक्टर्स को बिना एक भी दिन का ब्रेक लिए हफ्ते के सातों दिन काम करना पड़ता है। चलिए जानते हैं कि समृद्धि शुक्ला ने इस बारे में और क्या-क्या अंदर की बातें बताई हैं।
दिन के 16 घंटे काम, 30 दिन में कोई छुट्टी नहीं
समृद्धि शुक्ला ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया कि टीवी इंडस्ट्री में हफ्ते के सातों दिन काम करना बहुत आम बात है। जहां तक एक्टर्स की शिफ्ट की बात है तो वह दिन के 12 घंटे काम करते हैं और यह कई बार 16 घंटे तक भी खिंच जाता है। एक्ट्रेस ने बताया कि इस बात में कोई शक नहीं है कि यह इंडस्ट्री ग्लैमर से भरपूर है, लेकिन काम के दौरान एक्टर्स को ऐसे कई बलिदान करने पड़ते हैं, जिनके बारे में उनके फैंस को कभी पता भी नहीं चलता। समृद्धि शुक्ला ने अपने सीरियल YRKKH का जिक्र करते हुए कहा, ‘इसके लिए मैं हफ्ते के 30 दिन शूटिंग करती हूं। प्रोडक्शन की तरफ से मुझे बहुत कम छुट्टी मिलती है।’
लीड रोल में होने की अलग हैं चुनौतियां
समृद्धि शुक्ला ने उन्हें छुट्टी नहीं मिलने के पीछे की वजह भी समझाई और कहा कि जब आप लीड रोल में होते हैं तो आप सीरियल में पूरे वक्त लगभग हर कहीं हैं। समृद्धि शुक्ला ने कहा कि इन चीजों के लिए आप किसी को दोष नहीं दे सकते, जब टॉप पोजिशन्स पर बैठे लोगों ने तय कर लिया है कि सीरियल को हफ्ते के सातों दिन प्रसारित किया जाएगा तो आपको अपने हिस्से का काम करना होगा। अपने सीरियल की प्रोडक्शन टीम की तारीफ करते हुए समृद्धि शुक्ला ने कहा कि वो अपने एक्टर्स को कम्फर्टेबल माहौल देने की हर संभव कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि शो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है तो इस वजह से ऐसा हो पाना कई बार मुश्किल हो जाता है।
स्टार बनने से पहले झेलीं ऐसी-ऐसी मुश्किलें
समृद्धि शुक्ला ने करियर चमकने के पहले की भी अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उनके लिए एक स्टार बनने के पहले का सफर बहुत मुश्किल था। स्कूल के दिनों में कोई उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता था। बच्चे उन्हें पेपर बॉल्स मारा करते थे, उन्हें अलग-अलग नामों से चिढ़ाना और उनके बारे में घटिया बातें बोलना बहुत आम बातें हो गई थीं। समृद्धि शुक्ला ने बताया कि क्योंकि उनका स्कूल थोड़ा रईसों वाला था, तो उन्हें हमेशा अलग नजर से देखा जाता था। एक्ट्रेस ने बताया कि जब करियर की शुरुआत में वह फेल हुईं तो समाज से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई उन्हें अलग नजर से देख रहा था।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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