YRKKH 3 Jan 2025: अभिरा के लिए बदलेंगे विद्या के तेवर, कियारा और सुरेखा के बीच होगी अनबन

संक्षेप:

YRKKH 3 January 2025 Full Episode: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में आगे अभिरा के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि वो अपने पति की हिम्मत बढ़ाने के साथ-साथ अपने परिवार को भी संभालने की कोशिश कर रही है।

Jan 03, 2026 04:30 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का शनिवार का एपिसोड आपके लिए काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभिरा जब कावेरी की देखभाल कर रही होगी तब उसी बीच अचानक मनीषा वहां आएगी। पूछने पर पता चलेगा कि मनीष बहुत तनाम में है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। इसी बारे में सोच-सोचकर उसका ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया है। डॉक्टर सलाह देगा कि मनोज को दवाओं से ज्यादा जेहनी सुकून और पॉजिटिव माहौल की जरूरत है।

अरमान की केस के लिए कड़ी मेहनत

अरमान केस की तैयारी में इस हद तक डूबा है कि वह रात भर सोता भी नहीं है। अभिरा भी छिपकर पैसों का इंतजाम करने और उसकी मदद करने की कोशिश करती है। इस बीच संजय बंसल अब केस लड़ने से कतरा रहे हैं। वही संजय जो पहले किसी केस से नहीं डरते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि कृष की हरकतों ने उनका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। हालातों को देखते हुए काजल अभिरा से कहती है कि वह कृष से बात करे। अभिरा जब अरमान से मिलती है तो वह उसे यह कहकर चौंका देता है कि वह फर्म वापस कावेरी को सौंपने की प्लानिंग कर रहा है।

कियारा और सुरेखा के बीच अनबन

घर पर जब कियारा भजन सुन रही होगी तो सुरेखा उसे ताना मारती है। वह उसकी तुलना चारू से करती है। सुरेखा उसे एक 'आदर्श बहू' बनने और लाइफ में थोड़ा एडजस्ट करने की सलाह देती है। अगली सुबह जब अभिरा फिर से अरमान से मिलने की कोशिश करती है, तो गार्ड उसे रोक देता है। गार्ड बताएगा कि अरमान ने सख्त हिदायत दी है कि मेहर के साथ केस की जांच के दौरान उसे डिस्टर्ब न किया जाए। अभिरा हार नहीं मानेगी और गार्ड के हाथों अरमान के लिए खाना और कपड़े भेज देगी।

विद्या का अभिरा के लिए कड़ा रुख

एक तरफ जहां अभिरा अपने पति अरमान की मदद करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो घर का माहौल ठीक करने के लिए सबकी पसंद का खाना बनाएगी। जब वह दोबारा अरमान से मिलने की जिद करेगी, तो विद्या उसे रोक देती है। विद्या कहेगी कि पूरा परिवार (कावेरी, संजय, मनोज, मनीषा) इमोशनली टूटा हुआ है और अभीरा को अरमान के काम में दखल देने के बजाय उसे दूर से ही सपोर्ट करना चाहिए।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
