YRKKH 28 March: सगाई में होगा हाई वोल्टेज ड्रामा, गौरव की खुलेगी पोल, मायरा देगी अरमान को धमकी
YRKKH 28 March 2026 Written Update: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का शनिवार का एपिसोड फुल ऑफ मस्ती और ट्विस्ट रहने वाला है। जानिए आज के एपिसोड का फुल रिटेन अपडेट।
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आज के एपिसोड की शुरुआत काफी मजेदार होगी। अरमान अपनी सफेद शर्ट पर स्याही गिरा लेगा, जब अभिरा उसे व्हाइटनर से ठीक करने की सलाह देगी, तो दोनों के बीच प्यारी बहस देखने को मिलेगी। इस हंसी-मजाक के पीछे सबको पता है कि माहौल सीरियस है। पौद्दार परिवार दिशा की सगाई रोकने के लिए कमर कस चुका है। वो सभी आर्टिस्ट और वेटर्स बनकर सगाई में घुस जाएंगे। अभिरा का प्लान है कि गौरव की फैमिली को आर्यन और दिशा का सच बताया जाए, हालांकि इसमें काफी रिस्क भी है, जिसे लोकर फैमिली में बहस भी होगी।
भेष बदलकर सगाई में घुसेगा पौद्दार परिवार, बुरे फंसेंगे
सगाई के फंक्शन में पौद्दार परिवार को हर कदम पर पकड़े जाने का डर रहेगा। जहां पुरुष वेटर बने होंगे, वहीं महिलाएं फोक सिंगर बनी होंगी। ड्रामा तब बढ़ेगा जब दिशा के पिता उनसे गाना गाने की डिमांड कर देंगे। अभिरा और बाकी औरतें घबरा जाएंगी, लेकिन अरमान, माधव और बाकी मर्द उनकी मदद करेंगे। इसी बीच परिवार के अलग-अलग लोग गौरव के परिवार की सच्चाई का पता लगाएंगे। किसी को दहेज चाहिए, किसी को जायदाद, तो खुद गौरव दिशा को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है।
गौरव की खुलेगी पोल, अरमान-अभिरा सिखाएंगे सबक
सगाई की रस्मों के बीच गौरव अपनी असलियत दिखा देगा। वह न केवल दहेज की मांग करेगा, बल्कि दिशा पर अहसान जताते हुए उसे दबाने की कोशिश करेगा। दिशा हिम्मत दिखाकर गौरव के खिलाफ आवाज उठाएगी, लेकिन असली धमाका तब होगा जब अरमान और अभिरा सामने आएंगे। गौरव की बदतमीजी देख अरमान का गुस्सा फूट पड़ेगा और वह अभिरा के साथ मिलकर गौरव की जमकर धुलाई कर देगा। पौद्दार परिवार को अपने सामने देखकर दिशा के घरवाले सन्न रह जाएंगे।
मायरा देगी अरमान को धमकी, करीब आएगी अभिरा?
सीरियल का जो नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है इसमें दिखाया गया है कि मायरा, अरमान से बुरी तरह नाराज हो जाएगी। वह अरमान पर अभिरा को ज्यादा प्यार करने का आरोप लगा देगी और हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला करेगी। मायरा को खोने के डर से अरमान टूट जाएगा और अभिरा से उसे संभालने की गुजारिश करेगा। इस इमोशनल पल में अभिरा अरमान को गले लगा लेगी। क्या मायरा के जाने से अरमान और अभिरा का रिश्ता एक नया मोड़ लेगा? क्या अरमान अब पूरी तरह अभिरा का साथ देगा? शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दु्स्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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