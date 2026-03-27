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YRKKH 27 March: अरमान को गले लगाती है मुक्ति, मायरा को लेटर देती है अभिरा

Mar 27, 2026 01:49 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 27 मार्च के एपिसोड में मुक्ति की अरमान से मुलाकात होती है। मुक्ति, अरमान को गले लगाती है।

YRKKH 27 March: अरमान को गले लगाती है मुक्ति, मायरा को लेटर देती है अभिरा

YRKKH 27 March 2026 Written Update: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अरमान और आर्यन, दिशा के कमरे में जाते हैं। वहीं अभिरा और कृष, दिशा के परिवार से बात करते हैं। एक तरफ, आर्यन और अरमान, दिशा को भागकर शादी करने के लिए तैयार करते हैं। दूसरी तरफ, अभिरा, दिशा के परिवार वालों को मनाती है। हालांकि, न दिशा भागकर शादी करने के लिए तैयार होती है और न ही उसके परिवार वाले दिशा-आर्यन की शादी के लिए मानते हैं।

भड़क जाती हैं बुआ

दिक्कत तब होती है जब दिशा की बुआ को पता चल जाता है कि आर्यन और अरमान, दिशा के कमरे में हैं। बुआ भड़क जाती हैं। वहीं आर्यन, दिशा पर दबाव डालने लगता है। ऐसे में दिशा दोनों के बीच फंस जाती है। दिशा अंत में अपने परिवार का साथ देती है। ऐसे में आर्यन नाराज हो जाता है। अभिरा, अरमान, कृष और आर्यन वापस घर चले जाते हैं।

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मुक्ति और अरमान की मुलाकात

अगले दिन अरमान, मायरा से मिलने उसके हॉस्टल जाता है। मायरा, मुक्ति को अरमान के पास भेजती है। मुक्ति पहले अरमान से झूठ बोलती है कि मायरा एक्स्ट्रा क्लासेस में है, लेकिन अरमान को टेंशन में देख मुक्ति को बुरा लगने लगता है। मुक्ति, अरमान को गले लगाती है और सच बता देती है। मुक्ति कहती है कि मायरा न खाना खा रही है और न बात कर रही है इसलिए उसे एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना बनाना पड़ा।

मायरा के पास पहुंची अभिरा

उधर मुक्ति, अरमान से बातें करती है। इधर अभिरा छिपकर मायरा को देखती रहती है। अभिरा, मायरा के पास एक लेटर लिखकर छोड़ती है और रोते-रोते उसके सिर पर हाथ रखती है। जब मायरा अपने सिर से कम्बल हटाती है तब वह अपने सामने मुक्ति को देखती है। मुक्ति, मायरा से लड़ती है और उससे पूछती है कि वो अपने पिता के साथ ऐसा क्यों कर रही है।

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मायरा और मुक्ति की लड़ाई

मायरा, मुक्ति को साफ-साफ तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन मुक्ति शांत हो जाती है। मुक्ति के जाने के बाद मायरा, अभिरा का छोड़ा हुए लेटर पढ़ती है। मायरा को समझ नहीं आता है कि ये लेटर किसने लिखा है, लेकिन वो लेटर पढ़कर शांत जरूर हो जाती है।

आर्यन को समझाती है अभिरा

अभिरा और अरमान पौद्दार हाउस पहुंचते हैं। अभिरा, आर्यन को एक वॉइसनोट सुनाती है और कहती है कि दिशा ने डिमांड रखी है कि अगर आर्यन अपने परिवार को छोड़ देता है तो वो भागकर शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। आर्यन ये सुनकर भड़क जाता है। इसके बाद अभिरा, आर्यन को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि जब उसने दिशा को भागकर शादी करने के लिए कहा था तब उसको क्या फील हुआ होगा।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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