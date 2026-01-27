Hindustan Hindi News
YRKKH 27 January: अभिरा समझ जाएगी मेहर की चाल, लेकिन क्या बच पाएगी वाणी की जान?

संक्षेप:

YRKKH 27 January 2026: वाणी की जान लेने के लिए मेहर अपने लड़के को भेजेगी और साथ ही उसे यह भी निर्देश देगी कि वो लड़की को जान से मार दे। लेकिन वक्त रहते मायरा वहां पहुंच जाएगी, लेकिन क्या वो वाणी को बचा पाएगी?

Jan 27, 2026 07:11 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का मंगलवार का एपिसोड काफी दिलचस्प रहने वाला है। मेहर उस पेन ड्राइव की तलाश में पौद्दार हाउस तक पहुंच जाएगी, जिसमें उसके खिलाफ सबूत मौजूद है। अभिरा की उसे देखते ही त्यौरियां चढ़ जाएंगी और वह उसके साथ बहुत रूड बर्ताव करेगी। लेकिन फिर भी मेहर ढीठों की तरह वहां रुकी रहेगी और कहेगी कि वह उनके लिए खाना लाई है। अभिरा यह खाना लेने से इनकार कर देगी और कहेगी कि आज पहाड़ी अमावस पर वो किसी के यहां का खाना नहीं लेती। फिर मेहर प्रसाद का बहाना करेगी अपने वर्कर रमेश को घर में घुसा देगी।

रमेश को मिल जाएगी पेन ड्राइव लेकिन..

प्रसाद किचन में रखने के बहाने से रमेश घर के भीतर अलग-अलग कमरों में जाएगा और फाइनली उसे वह पेन ड्राइव मिल जाएगी जिसमें वो ठोस सबूत हैं जो मेहर को सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं। मेहर इधर अभिरा और अरमान को बातों में उलझाए रखेगी और उधर रमेश यह पेन ड्राइव लेकर जाने ही वाला होगा कि घर की एक सदस्य वहां पहुंच जाएगी और नौकर से पूछेगी कि वो यहां क्या कर रहा है। डर के मारे वो उस पेन ड्राइव को गिरा देगा। पेन ड्राइव सीधे वाणी के बैग में गिरेगी और उसे वहां से जाना पड़ेगा।

वाणी को मरवाने की कोशिश करेगी मेहर

बाहर निकलने पर जब मेहर अपने नौकर से पूछेगी कि क्या उसे पेन ड्राइव मिली? तो वह बताएगा कि वो वाणी के बैग में है। स्पॉयलर वीडियो में दिखाया गया है कि मेहर अपने लड़के को उस फंक्शन में भेजेगी जहां वाणी-मायरा और अभिरा-अरमान परफॉर्म करने वाले हैं। मेहर उससे कहेगी कि पेन ड्राइव वाला बैग छीनकर लाना और वाणी को जान से मार देना। मेहर कहेगी कि वाणी को इस तरह मारना है कि लोगों को यह लगे कि उसकी मौत दुर्घटनावश हुई है। मेहर का नौकर जब वहां जाएगा तो पहले वाणी को क्लोरोफॉर्म सुंघाने की कोशिश करेगा।

चुटकी में मामला समझ जाएगी अभिरा

लेकिन वाणी बड़ी चालाकी से उसके ऊपर पानी फेंक देगी और फिर वक्त रहते मायरा वहां पहुंच जाएगी और शोर मचा देगी। मेहर का नौकर माहौल बिगड़ता देख वाणी से बैग छीनेगा और वहां से रफूचक्कर हो जाएगा। अभिरा जब वहां पहुंचेगी तो उसे समझ आएगा कि रुमाल में बेहोशी की दवा लगी है, यानि वो शख्स पूरी तैयारी के साथ आया था। मेहर के साथ हुई बातचीत और सुबह वाली घटना से चीजों को जोड़ते हुए उसे वक्त नहीं लगेगा। लेकिन क्या वह अरमान को यह पूरी बात समझा पाएगी? फैन थ्योरीज की मानें तो अभिरा चुटकी में बात समझ जाएगी कि लेकिन यह बात अरमान को समझाने के दौरान उसकी नोकझोक होगी।

डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
