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YRKKH 26 March: दिशा और आर्यन की शादी करवाने निकलता है अरमान, बीच में आती है अभिरा

Mar 26, 2026 11:46 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 26 March 2026 Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अरमान और कृष, आर्यन और दिशा की मदद करता है।

YRKKH 26 March: दिशा और आर्यन की शादी करवाने निकलता है अरमान, बीच में आती है अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 26 मार्च के एपिसोड में दिशा की बुआ भड़क जाती हैं। आर्यन, मनोज और संजय मिलकर दिशा के परिवार को समझाने की कोशिश करते हैं। हालांकि, दिशा की बुआ किसी की भी बात नहीं सुनती हैं और दिशा को लेकर वहां से चली जाती हैं। उधर मेहर, मायरा के दिमाग में बात डालने की कोशिश करती है कि वो अरमान के लिए परफेक्ट पार्टनर है।

टूट जाती है अभिरा

घाट से वापस आने के बाद अभिरा, तान्या से बात करती है और मायरा के बारे में पूछती है। तान्या, अभिरा को बताती है कि मायरा, मेहर के साथ हॉस्टल गई है। अभिरा रोने लगती है। अभिरा कहती है कि अभी तक उसे उम्मीद थी कि मायरा उसे कभी न कभी माफ कर देगी, लेकिन अब उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। तान्या, अभिरा को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अभिरा को कुछ समझ नहीं आता है।

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अरमान से मदद मांगती है मनीषा

अभिरा अकेले बैठकर मायरा के बारे में सोच रही होती है। अरमान आकर अभिरा को संभालने की कोशिश करता है और तभी मनीषा आ जाती है। मनीषा, अरमान से मदद मांगती है। ऐसे में अरमान, अभिरा को छोड़कर आर्यन के पास जाता है। अरमान, आर्यन काे दिशा के साथ भागकर शादी करने की सलाह देता है। आर्यन मान जाता है। ऐसे में अरमान और कृष, आर्यन की मदद करते हैं।

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बुआ से बात करती है अभिरा

अभिरा जब अरमान, कृष और आर्यन को साथ में देखती है तो उसे समझ नहीं आता है कि तीनों क्या प्लान कर रहे हैं। हालांकि, जब तान्या, अभिरा को बताती है कि उसकी अल्मारी से दिशा का मंगलसूत्र गायब है तब अभिरा सब समझ जाती है। अभिरा, अरमान को रोकती है और आर्यन को समझाने की कोशिश करती है। हालांकि, अरमान नहीं मानता है। अरमान, अभिरा को भी अपने साथ लेकर चले जाता है। अभिरा वहां जाकर दिशा की बुआ से बात करती है। बुआ नहीं मानती है और न ही दिशा भागने के लिए राजी होती है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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