YRKKH Spoiler: अरमान पौद्दार को हुआ ब्रेन ट्यूमर! क्या होगी नए सीजन की शुरुआत?
YRKKH 24 May Spoiler Alert: अरमान और अभिरा की जिंदगी में एक नया तूफान आने जा रहा है। यह तूफान किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की तकदीर की वजह से आएगा। जानि शो के अपकमिंग ट्विस्ट।
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की कहानी में एक बार फिर हैरतअंगेज मोड़ आने जा रहा है। कुछ ही दिन बीते थे जब अभिरा और अरमान का परिवार एक बार फिर खुशहाल हो गया था। दोनों बच्चे एक साथ आ गए थे और अभिरा को हम एक ओवर प्रोटेक्टिव मॉम के तौर पर देख रहे थे। लेकिन अब जल्द ही इन दोनों बच्चों से उनका पिता छिन सकता है। दरअसल अरमान पौद्दार को ब्रेन ट्यूमर है और खबरों की मानें तो डॉक्टर्स लाख कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बचा पाएंगे। एक तरफ जहां यह नए सीजन की सुगबुगाहट मालूम देती है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि यह बड़ा मेगा ट्विस्ट है।
ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है अरमान पौद्दार!
सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अरमान और अभिरा बहुत खुश होंगे। खुशी की वजह यह होगी कि शाम को उनकी फर्म फाइनली शुरू होने जा रही है। यह सब चल ही रहा होगा कि अरमान के सिर में जोर का दर्द होगा। वह दर्द से छटपटा उठेगा और अभिरा जब डॉक्टर बुलाने को कहेगी तो मना कर देगा। कहीं न कहीं अरमान को भी यह बात पता है कि उसकी जान खतरे में है। वो कहेगा कि मामूली सिरदर्द है, इस पर अभिरा कहेगी कि लेकिन वो दर्द से चीख पड़ा था। चलिए जानते हैं कि आगे कहानी क्या मोड़ लेती नजर आएगी।
अभिरा से यह सच छिपा जाएगा अरमान!
एक रिपोर्ट के मुताबिक अरमान पौद्दार अपनी पत्नी अभिरा के साथ नहीं, बल्कि अकेला ही हॉस्पिटल जाने का फैसला करेगा। यहां जांचों के बाद उसे पता चलेगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर साफ कहेंगे कि उसका बच पाना मुश्किल है। पहले अरमान सोचेगा कि उसे यह बात अभिरा को बता देनी चाहिए, लेकिन फिर बच्चों का ख्याल उसे यह सच बताने से रोक लेगा। अरमान यह सच छिपा जाएगा कि वह एक जानलेवा बीमारी से पीड़ित है। खबर है कि फर्म के इनॉगरेशन से पहले अरमान पौद्दार की जान चली जाएगी जिसके बाद उसके परिवार को दर-दर भटकना पड़ जाएगा। ये इमोशनल ट्विस्ट अभिरा की जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा यह जल्द ही पता चलेगा।
दोनों बच्चों के साथ आगे बढ़ेगी कहानी?
एक तरफ जहां यह अरमान और अभिरा की कहानी का अंत मालूम देता है, तो वहीं दूसरी तरफ एक नई कहानी की शुरुआत हो सकती है। नए सीजन में दोनों बच्चों की कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन क्योंकि मरने से पहले अरमान और अभिरा की मौत को लेकर एक बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी, जिसकी वजह से दोनों बच्चे एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। रोहित पुरोहित और समृद्धि शु्क्ला स्टारर टीवी सीरियल के अपकमिंग अपडेट और ट्विस्ट जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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