YRKKH 16 Jan: विद्या पर भड़केंगी दादी-सा, अभिरा से पूछेंगी सवाल, मेहर बनाएगी खतरनाक प्लान

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज के एपिसोड में अभिरा, अरमान को सारी बातें बताएगी, लेकिन दादी-सा को अभिरा की बातों पर यकीन नहीं होगा।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 16 January 2026 Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के 16 जनवरी के एपिसोड में अरमान, अभिरा से नाराज हो जाता है। अरमान, अभिरा को अपनी डिग्री दिखाता है और कहता है कि तुम्हे मेरी काबिलियत पर शिकायत है न तो ये देखा। अरमान, अभिरा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। अभिरा भड़क जाती है। अभिरा चिल्लाती है और अरमान को बताती है कि मेहर गुनहगार है।

विद्या का सच वहीं दूसरी तरफ, विद्या, वाणी पर अपना गुस्सा निकालती है। विद्या, वाणी से पूछती है, ‘तुम मायरा से जलती हो?’ विद्या की रवैया देख दादी-सा को शक होता है। दादी-सा गुस्से में विद्या से पूछती हैं, ‘तुम्हे पहले से ही वाणी का सच पता था न?’ विद्या डर जाती है और अपना सिर हिलाकर ‘हां’ कहती है। दादी-सा, विद्या पर अपना गुस्सा निकालती हैं और फिर अरमान-अभिरा के पास जाती हैं।

अभिरा से सवाल करेंगी दादी-सा दादी-सा, अभिरा से सवाल करती हैं। अभिरा, दादी-सा को बताती है कि वाणी की मां ने मरते वक्त उसे सारी बातें बताई थीं। दादी-सा, अभिरा की बात नहीं मानती हैं। दादी-सा कहती हैं कि वाणी के भविष्य को सुधारने के लिए उसकी मां ने मरते वक्त भी झूठ कहा है।