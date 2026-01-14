YRKKH 14 Jan: मेहरा की हर कोशिश होगी नाकामयाब, अरमान देगा अभिरा का साथ

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 14 January Episode: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मेहर, अभिरा का मूडऑफ करने आएगी, लेकिन अभिरा उसका मूडऑफ कर देगी।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Today's Episode: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आज (14 जनवरी) के एपिसोड की शुरुआत दादी-सा से होती है। दादी-सा, अभिरा से कहती हैं कि उनसे बेहतर ये बात और कोई नहीं समझ सकता कि आज का दिन उसके लिए कितना खास है। इसके बाद दादी-सा, अभिरा से पूछती हैं कि वो मायरा को बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाली हैं। अभिरा, दादी-सा को बताती है कि उसने मायरा के लिए उसका फेवरेट केक बनाया है।

अभिरा का टूटेगा दिल थोड़ी देर बाद मायरा और पूरा परिवार स्टेज पर केक कट करने जाता है। जैसे ही मायरा, अभिरा का केक कट करने वाली होती मेहर मित्तल की एंट्री होती। मेहर का लाया हुआ केक देख मायरा खुश हो जाती है और उसके पास भाग जाती है। इस अफरा-तफरी में, मायरा से अनजाने में अभिरा का केक गिर जाता है। लेकिन कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है। सब मेहर और मिस्टर मित्तल का स्वागत करने चले जाते हैं। वहीं अभिरा टूट जाती है।

अरमान के साथ अपना दुख शेयर करेगी अभिरा अभिरा रोते हुए अपने केक के टुकड़े उठाती है। वाणी, अभिरा का दर्द समझजाती है और उसकी मदद करती है। इसी बीच अरमान, अभिरा को ढूंढता हुआ स्टेज की तरफ जाता है। अभिरा उससे पूछती है कि उसने मित्तल परिवार को क्यों बुलाया। अरमान बताता है कि उसने नहीं बुलाया उन्होंने खुद ही खुदको इन्वाइट कर लिया। इसके बाद अभिरा, अरमान को बताती है कि मायरा ने उसका बनाया हुआ केक गिरा दिया और मेहर के केक के पास चली गई।

मेहर की कोशिश अरमान को बुरा लगता है। अरमान, मायरा के पास जाता है। वहीं अभिरा, वाणी को ऊपर छोड़ने जाती है। अभिरा, वाणी को कमरे में ही रहने की सलाह देती है। अभिरा की गैरमौजूदगी में मेहर मौके का फायदा उठाती है। वो अरमान के सामने अच्छी बनने की कोशिश करती है। वो अरमान से कहती है कि वो खुद अभिरा से जाकर माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसकी वजह से अभिरा नाराज है और अपनी बेटी का बर्थडे नहीं मना पा रही है।

अभिरा और अरमान का जवाब अभिरा ये बात सुन लेती है और कहती है कि उसे इतना दुख भी नहीं हुआ है कि वह मायरा का जन्मदिन न मनाए। अरमान खुद अभिरा को लेने जाता है। अरमान, अभिरा और मायरा, मेहर का लाया हुआ केक कट करते हैं। जब मायरा, अरमान और अभिरा को केक खिलाती है तब अरमान केक खाने से मना कर देता है। अरमान, अभिरा का बनाया हुआ केक लेकर आता है और मायरा को समझाता है कि चाहे कोई भी केक आ जाए, लेकिन मां के बनाए हुए केक से ज्यादा अच्छा केक कोई नहीं होता है। मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है और मेहर का केक छोड़ अभिरा का बनाया हुआ केक खाने लगती है।