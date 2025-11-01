Hindustan Hindi News
YRKKH 1 Nov: अरमान मारेगा कृष को जोरदार थप्पड़, कावेरी उठाएगी सबके सामने यह सवाल

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' का शनिवार का एपिसोड एक धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आने वाला है। जिसके बाद कृष, अभिरा और अरमान वाला मामला कोर्ट पहुंच जाएगा।

Sat, 1 Nov 2025 06:02 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के शनिवार के एपिसोड में कावेरी जिद करती है कि कृष सबके सामने एक खास वीडियो चलाए। कृष बात टालने की कोशिश करता है लेकिन कावेरी नहीं मानती। वो जिद पर अड़ी रहती है जिसके बाद कृष हिचकिचाते हुए वो वीडियो चला देता है, जिसे देखने के बाद कमरे में मौजूद सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। कावेरी पूछती है कि उसने अभी-अभी इस वीडियो में यह क्या देखा है? इस पर अरमान सफाई देता है कि यह वीडियो AI जनरेटेड था और इस तरह का वीडियो कोई भी बिना किसी खास मेहनत के तैयार कर सकता है।

कावेरी उठाएगी यह बड़ा सवाल

लेकिन मनोज और कावेरी यह बात मानने को तैयार नहीं होते, वो कहते हैं कि बिना असली वीडियो की मदद के कोई इतना रियल दिखने वाला वीडियो कैसे तैयार कर सकता है। अरमान सबके सामने साबित करके दिखाता है कि कैसे इस तरह का वीडियो बनाया जाता है। उधर वरुण और सिड वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने का जश्न मनाते हैं। कावेरी को इस बात का शक है कि किसी ना किसी के पास इससे मिलता जुलता वीडियो जरूर होगा, जिसकी मदद से इस तरह का वीडियो तैयार किया गया।

अभिरा देगी सबके आगे सफाई

अरमान और अभिरा वो वक्त याद करते हैं जब वो दोनों पार्क में मिले थे, वो सोचने लगेंगे कि शायद उनके वीडियो का किसी ने गलत इस्तेमाल किया होगा। कृष इस तरह पब्लिक में गलत व्यवहार करने के लिए उन पर सवाल उठाता है और कहता है कि वो इतने मैच्योर होकर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। अभिरा अपना और अरमान का बचाव कहते हुए कहती है कि वो दोनों एक एक्सीडेंट में बाल-बाल बचे थे और बात में शांत होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन कृष बेबुनियाद आरोप लगाना जारी रखता है।

कृष को पड़ेगा जोरदार थप्पड़

गुस्से में अभिरा के साथ-साथ कावेरी और अरमान का भी पारा चढ़ने लगता है। कावेरी अभिरा पर लांछन लगाने के लिए कृष को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और अरमान भी फालतू बातें करते रहने और अभिरा को इरिटेट करने के लिए कृष को थप्पड़ मार देता है। यह बहस जल्द ही बड़ा रूप ले लेती है और दोनों कोर्ट जाने का फैसला ले लेते हैं। विद्या, मनोज और कावेरी अरमान-अभिरा का सपोर्ट करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस जल्द ही यह पता लगाने की बात कहती है कि यह AI जनरेटेड वीडियो कहां से आया।

