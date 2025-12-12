YRKKH: अभिरा और मनीषा के चक्कर में हाेगा कियारा का एक्सीडेंट, कोमा में जाएगी अरमान की बहन
YRKKH in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मजेदार ड्रामा होगा। कियारा कोमा में जाने का ड्रामा करेगी। वह देखेगी कि उसके कोमा में जाने से किसका क्या रिएक्शन आएगा।
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के नए प्रोमो के मुताबिक, अरमान और अभिरा मिल जाएंगे। वे दोनों मिलकर अभीर और कियारा साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बात मनीषा को पता चल जाएगी। मनीषा कसम खाएगी कि वह अभिरा और अरमान का प्लान कभी कामयाब होने नहीं देगी। वह कियारा गुमराह करने की कोशिश करेगी और इस चक्कर में कियारा का एक्सीडेंट हो जाएगा। कियारा गंभीर रूप से घायल हो जाएगी।
कियारा अस्पताल के बेड पर लेटे-लेटे इस बात की टेंशन लेगी कि इन सबकी वजह से कहीं उसका और अभीर का बॉन्ड कमजोर न पड़ जाएगा। वह अभीर का टेस्ट लेने का फैसला लेगी। वह जानबूझकर कोमा में जाने का नाटक करेगी। वह डॉक्टर को भी सारी बातें समझा देगी। कियारा के कोमा में जाने की खबर सुन अभीर और बाकी परिवार वाले परेशान हो जाएंगे।
अभीर हर समय कियारा के पास रहेगा। वह कियारा का ध्यान रखेगा। उसकी देखभाल करेगा। अभीर का ये साइड देख कियारा अपना ड्रामा खत्म करने का फैसला लेगी। कियारा उठेगी और सबको बताएगी कि वह कोमा में नहीं थी। वह सिर्फ ड्रामा कर रही थी क्योंकि उसे अभीर का टेस्ट लेना था। इसके बाद कियारा, अभीर से शादी करने का फैसला लेगी। दोनों खुश हो जाएंगे। वहीं परिवार वाले भी दोनों की शादी में खुशी-खुशी शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
