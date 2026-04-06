'खतरों के खिलाड़ी 15' का हिस्सा बनेंगी प्रणाली राठौड़, YRKKH की 'अक्षरा' करेंगी हैरअंगेज स्टंट!
रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ एक बार फिर टीवी पर वापसी करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार कौन से सेलेब्रिटीज शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं? इस बार लिस्ट में YRKKH फेम प्रणाली का भी नाम है।
रियलिटी टीवी शो 'खतरों के खिलाड़ी' का 15वां सीजन वापसी के लिए तैयार है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी एक बार फिर इस शो को होस्ट करते नजर आएंगे। प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी दिक्कतों के चलते यह शो साल 2025 में नहीं आया था, लेकिन अब इसकी वापसी को लेकर फैंस एक्साइटेड हैं। मेकर्स ने इसी साल फरवरी में सीजन 15 का ऑफिशियल ऐलान किया था और पिछले कुछ हफ्तों से उन नामों को लेकर चर्चाएं तेज हैं जो इस सीजन का हिस्सा हो सकते हैं। फैंस यह जानने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि इस बार कौन से सेलेब्रिटीज खतरनाक स्टंट करते नजर आएंगे।
प्रणाणी राठौड़ का टीवी की दुनिया में सफर
इस सीजन के लिए जो सबसे ताजा और बड़ा नाम सामने आ रहा है, वह है प्रणाली राठौड़ का। प्रणाली ने टीवी के सुपरहिट शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में साल 2021 से 2024 तक अक्षरा गोयनका शर्मा का रोल किया था। शो के जरिए वह घर-घर में मशहूर हो गईं। शो में हर्षद चोपडा के साथ उनकी केमिस्ट्री खूब पसंद की गई। करियर की शुरुआत 'प्यार पहली बार' से करने वाली प्रणाली ने बहुत कम समय में अलग पहचान मिल गई। अब अगर वह रोहित शेट्टी के शो में नजर आती हैं, तो उन्हें संस्कारी बहू के कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खतरनाक स्टंट करते देखना बिल्कुल नया अनुभव होगा।
प्रणाली के अलावा इन स्टार्स के भी नाम आए
प्रणाली राठौड़ के अलावा कुछ और चर्चित सितारों के नाम भी इस सीजन के साथ जोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो फरहाना भट्ट, अंकित गुप्ता और ईशा मालवीय जैसे एक्टर्स को भी इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। जैसे-जैसे कंटेस्टेंट्स की लिस्ट लंबी हो रही है, फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। खतरों के खिलाड़ी अक्सर सेलेब्स की वो पर्सनैलिटी सामने लाता है जो दर्शक आमतौर पर टीवी सीरियल्स में नहीं देख पाते। फिलहाल सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट्स को लेकर कयासों का दौर जारी है।
फैंस को अब ऑफिशियल लिस्ट का इंतजार
फिलहाल फैंस को मेकर्स की तरफ से फाइनल कंटेस्टेंट लिस्ट की आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। प्रणाली राठौड़ जैसे मशहूर नामों की वजह से इस बार के सीजन से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब देखना होगा कि ऑफिशियल लिस्ट में किन-किन स्टार्स के नाम पक्के होते हैं और रोहित शेट्टी इस बार चुनौतियों का लेवल कितना ऊपर ले जाते हैं।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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