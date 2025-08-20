YRKKH Twist: अंशुमन की होगी डेथ, फिर भी अभिरा और अरमान की नहीं हो पाएगी शादी
YRKKH Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, अंशुमन से शादी न करने का निर्णय लेगी। अंशुमन, अभिरा का इस फैसले में साथ देगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो।
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को ट्विस्ट और इमोशनल ड्रामा देखने को मिलेगा। अभिरा शादी का जोड़ा पहनकर कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचेगी, जहां अंशुमन उससे साफ कह देगा कि वह यह शादी नहीं करना चाहता। अंशुमन, अभिरा को समझाएगा कि अरमान ही उसका सही लाइफ पार्टनर है, जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहता है। यह सुनकर अभिरा हैरान रह जाएगी।
दोस्ती का वादा और मौत का सदमा
अंशुमन और अभिरा इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि वे हमेशा दोस्त की तरह रहेंगे। मन की बातें करने के बाद जब अभिरा और अंशुमन कैफे से निकल रहे होंगे तब अंशुमन के सीने में दर्द उठेगा और वह गिर जाएगा। कैफे में मौजूद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देंगे। अभिरा को उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा और वह अंशुमन को हॉस्पिटल लेकर जाएगी, जहां डॉक्टर भी उसे मृत घोषित कर देंगे।
गीतांजलि का आत्महत्या का इरादा
इधर दूसरी ओर अरमान, गीतांजलि से मिलने पहुंचेगा। गीतांजलि की हालत देखकर वह हैरान रह जाएगा। गीतांजलि, अरमान से कहेगी कि उसने पहले मायरा को उससे छीना और अब खुद भी अभिरा के पास चला जाएगा। टूट चुकी गीतांजलि आत्महत्या करने का फैसला करेगी।
अरमान का चौंकाने वाला कदम
गीतांजलि की हालत देखकर अरमान उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन नाकाम रहेगा। आखिरकार, अरमान उसे बचाने के लिए उससे शादी करने का फैसला करेगा। अंशुमन की मौत से अनजान अरमान, गीतांजलि की मांग में सिंदूर भर देगा। वहीं, अभिरा एक बार फिर अकेली रह जाएगी।
