ये रिश्ता क्या कहलाता है: अभिरा से गुस्सा होंगे फूफा-सा, कहेंगे- हम तुम्हारे लिए क्या-क्या करें?

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा के वायरल वीडियो की वजह से पौद्दार फर्म के बिजनेस पर असर पड़ने लगेगा। लोग उनके साथ काम करने से इनकार कर देंगे।

Mon, 3 Nov 2025 11:36 AMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
स्टार प्लस के सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का आने वाला एपिसोड ड्रामा से भरपूर होने वाला है। नए प्रोमो के मुताबिक, पौद्दार परिवार अरमान और अभिरा के वायरल वीडियो को लेकर बेहद परेशान रहेगा। फूफा-सा, अभिरा को डांटते हुए कहेंगे, “सोशल मीडिया पर जाओ तो हर जगह तुम दोनों का वो वीडियो घूम रहा है। लोग कैसी-कैसी बातें लिख रहे हैं।” इस पर अभिरा शांत, लेकिन ठोस जवाब देते हुए कहेगी, “तो आप कमेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं फूफा-सा? हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम क्या देखना चाहते हैं।”

फूफा-सा देंगे अभिरा को सलाह

फूफा-सा गुस्से में कहेंगे, “हम तुम्हारे लिए क्या-क्या करें अभिरा? अब क्लाइंट्स भी हमारे साथ काम करने से मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे जिसे कभी अरमान और अभिरा चलाते थे।” अभिरा सवाल करेगी, “तो अब हम क्या करें आप ही बता दीजिए?” फूफा-सा साफ कहेंगे, “पब्लिक से माफी मांगो।” लेकिन अभिरा दो टूक इनकार कर देगी। अभिरा कहेगी, “हमने कोई गलती की ही नहीं, तो माफी क्यों मांगें?”

अब क्या होगा आगे?

इंडिया फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, अब अरमान और अभिरा इस केस को कोर्ट तक ले जाएंगे। वे कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वायरल हो रहा वीडियो फेक है और एआई के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। साथ ही, वे कोर्ट से ऐसी तकनीक के दुरुपयोग को रोकने की मांग भी करेंगे।

