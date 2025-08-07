YRKKH Twist: मायरा की बिगड़ेगी तबीयत, अरमान पर भड़केगी अभिरा, दोनों के बीच होगा रोमांस

YRKKH Twist: मायरा की बिगड़ेगी तबीयत, अरमान पर भड़केगी अभिरा, दोनों के बीच होगा रोमांस
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा की वजह से मायरा की तबीयत बिगड़ जाएगी और वह अरमान से मदद मांगेगी।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, मायरा के साथ गोयनका हाउस में रहेगी। अभिरा, मायरा के लिए टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएगी। पहले तो मायरा नखरे करेगी, लेकिन अभिरा के कहने पर खा लेगी। मायरा को अभिरा के हाथ का नाश्ता टेस्टी लगेगा, लेकिन कुछ ही देर बाद मायरा की तबीयत बिगड़ने लगेगी। अभिरा डर जाएगी और डॉक्टर को कॉल करेगी। डॉक्टर को कॉल करने के बाद वह अरमान को कॉल करेगी।
मायरा की जान बचाएगा अरमान
डॉक्टर, मायरा की तबीयत बिगड़ने के पीछे का कारण ढूंढने में बिजी हो जाएंगी। इसी बीच अरमान आएगा और मायरा को इंजेक्शन देगा। अरमान, अभिरा को बताएगा कि मायरा को अखरोट से एलर्जी है। ये सुनते ही अभिरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा। अभिरा कहेगी, ‘तो मुझे ये बात सपने में पता चलती? तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और मायरा के सामान में इंजेक्शन क्यों नहीं था?’ अरमान, अभिरा को शांत कराने की कोशिश करेगा।
अभिरा और अरमान का रोमांस
मायरा के ठीक होने पर अभिरा किचन में जाएगी और अखरोट फेंकने की कोशिश करेगी, लेकिन अरमान उसे रोक देगा। अरमान, अभिरा को समझाने की कोशिश करेगा। अभिरा, अरमान पर अपना सारा गुस्सा निकाल देगी और तभी अभिरा की नई कार की डिलीवरी होगी। अरमान ये बात जानकर दंग रह जाएगा कि अभिरा ने मायरा के कहने पर कार खरीदी है। अरमान, अभिरा को बोलेगा कि वह वही गलती न दौहराए जो उसने की थी। लड़ते-लड़ते दोनों कार के अंदर जा गिरेंगे और फिर शुरू होगा दोनों के बीच रोमांस।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।