ये रिश्ता क्या कहलाता है: दादी-सा ने लिया फैसला, अरमान को बताए बिना अभिरा-मायरा को लेकर निकलीं

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में दादी-सा, अभिरा को ठीक करने के लिए मसूरी लेकर जाएगी। वह अरमान को ये बात नहीं बताएगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 12:56 PM
टीवी का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ हर एपिसोड में दर्शकों को इमोशन और ड्रामे का नया तड़का देता है। अपकमिंग एपिसोड में भी दर्शकों को एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। कहानी का फोकस इस बार अभिरा और दादी-सा पर रहने वाला है। ट्रॉमा और बार-बार की परेशानियों से जूझ रही अभिरा के लिए दादी-सा एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। वह बिना अरमान को बताए, मायरा और अभिरा को लेकर पौद्दार हाउस से निकल जाएंगी। अरमान जब सुबह उठेगा, तो उसके होश उड़ जाएंगे क्योंकि घर में दादी-सा, मायरा और अभिरा कहीं नजर नहीं आएंगी।

अभिरा के लिए दादी-सा का फैसला

शो में दिखाया गया है कि जेल का समय काटने के बाद अभिरा ट्रॉमा से गुजर रही है। पौद्दार हाउस का माहौल उसके लिए लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है। पूजा के दौरान तान्या की सहेलियां अभिरा पर ताने कसती हैं, जिससे वह घबरा जाती है और असहज महसूस करती है। यह सब देखकर दादी-सा समझ जाती हैं कि इस माहौल में रहकर अभिरा कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएगी। इसी वजह से वह फैसला लेती हैं कि अभिरा को परिवार से दूर ले जाकर उसकी ज़िंदगी को थोड़ा सुकून दिया जाए।

मसूरी की ओर बढ़ेगा सफर

दादी-सा बिना किसी को बताए मायरा और अभिरा को लेकर मसूरी चली जाएंगी। यह वही जगह है जहां अभिरा ने अपनी मां के साथ खूबसूरत समय बिताया था। दादी-सा चाहती हैं कि अभिरा अपने पुराने अच्छे दिनों की यादों से जुड़कर धीरे-धीरे ठीक हो सके। इतना ही नहीं, दादी-सा खुद उसके साथ रहकर उसे सहारा देंगी और उसकी ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद करेंगी।

अरमान को लगेगा बड़ा झटका

उधर, पौद्दार हाउस में अरमान को जैसे ही यह एहसास होगा कि दादी-सा, मायरा और अभिरा घर में कहीं नहीं हैं, तो वह चौंक जाएगा। अरमान की बेचैनी बढ़ जाएगी और वह उन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा। उसे यह समझ नहीं आएगा कि आखिर बिना किसी को बताए दादी-सा ने यह कदम क्यों उठाया। अरमान के लिए यह पल बहुत मुश्किल होने वाला है और यही से शो की कहानी में नया ड्रामा शुरू होगा।

