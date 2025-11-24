Hindustan Hindi News
YRKKH Twist: विद्या से सारे रिश्ते तोड़ेंगी दादी-सा, ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा ट्विस्ट

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist In Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में दादी-सा और विद्या के बीच की दूरियां घटेंगी नहीं, बल्कि और बढ़ जाएंगी।

Mon, 24 Nov 2025 07:43 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अभिरा और अरमान, दादी-सा को मनाने के लिए उनके पास जाएंगे। शुरुआत में दादी-सा उनकी बात सुनने से इनकार कर देंगी, लेकिन जैसे ही वह मायरा को वीडियो कॉल करेंगे, दादी-सा का गुस्सा कुछ शांत पड़ जाएगा। असली तनाव तब पैदा होगा जब विद्या वहां पहुंच जाएगी। विद्या को देखते ही दादी-सा फिर भड़क उठेंगी।

विद्या कहेगी, ‘मैं माफी मांगने नहीं आई हूं। घर छोड़कर जाने की गलती मां-सा ने की है।’ अरमान, विद्या को समझाने की कोशिश करेगा। वह कहेगा, ‘आप दादी-सा पर इल्जाम क्यों लगा रही हैं?’ विद्या जवाब देगी, ‘और किस पर डालूं? जब घर के बड़े मुंह फुलाकर घर छोड़ते हैं, तो परिवार टूटते हैं। अगर कोई नाराज हो तो घर छोड़कर चला जाता है क्या? अपने घर चलिए मां-सा। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। आप मुझे डांट लीजिए… सुबह से शाम तक डांट लीजिए। एक मां सबसे नाराज हो सकती है, लेकिन अपने बच्चों से रिश्ता नहीं तोड़ सकती।’

दादी-सा गुस्से में आ जाएंगी। वह कहेंगी, ‘हम तुम्हारी मां नहीं हैं। सुना तुमने? हम तुम्हारी मां नहीं हैं। कहते हैं कि रिश्तों की बेल को प्यार से सींचो तो वह बढ़ती है, लेकिन ये बेल ऐसी बढ़ी कि गले का फंदा बन गई। विद्या दुनिया की ऐसी पहली बहू है जिसे सास के प्यार ने बिगाड़ा है। हमें लगा था कि तुम्हें मां के प्यार की जरूरत है इसलिए तुम्हारी मां बने। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमें तुम्हारी सास ही बने रहना चाहिए था।’

विद्या कहेगी, ‘बनिए सास… लेकिन घर चलिए।’ दादी-सा कहेंगी, ‘हम अब न तुम्हारी मां हैं और न तुम्हारी सास।’ इसके बाद विद्या, दादी-सा पर तंज कसेंगी। वहीं अरमान और अभिरा परेशान हो जाएंगे।

