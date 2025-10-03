Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist YRKKH in Hindi Geetanjali Character ends death in show armaan abhira together YRKKH Twist: हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी अभिरा और अरमान की जिंदगी, आएगा धमाकेदार ट्विस्ट, Tv Hindi News - Hindustan
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इस ट्विस्ट से अरमान और अभिरा की जिंदगी बदल जाएगी।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 04:38 PM
टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ की कहानी बदलने वाली है। इस बदलाव की वजह से अरमान और अभिरा की जिंदगी हमेशा-हमेशा के लिए बदल जाएगी। दरअसल, अरमान और गीतांजलि इस वक्त उसी रिजॉर्ट में रुके हैं जिस रिजॉर्ट की ओनर अभिरा है। गीतांजलि, अरमान के नशे में होने का फायदा उठाएगी और उसके करीब जाने की कोशिश करेगी। सुबह जब अरमान को होश आएगा तब अरमान भड़क जाएगा। गीतांजलि, अरमान को बताएगी कि कल रात उनके बीच वो सब हो गया जो पति-पत्नी के बीच होना चाहिए।

अब आगे क्या होगा?

सास बहू और बेटियां की रिपोर्ट के मुताबिक, गीतांजलि की मौत हो जाएगी। उसका सफर हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दरअसल, अरमान से लड़ाई के बाद गीतांजलि, अभिरा और मायरा को मारने निकलेगी। वह अभिरा और मायरा का एक्सीडेंट करवाएगी। इन सब बातों से अनजान अरमान इत्तेफाक से मौके पर पहुंचेगा। वह मायरा और अभिरा की जान बचा लेगी। किंतु गीतांजलि की मौत हो जाएगी।

दादी-सा बताएंगी सच

जब अरमान, अभिरा और मायरा को लेकर रिजॉर्ट पहुंचेगा तब वह गीतांजलि का पार्थिव शरीर देखकर दंग रह जाएगा। दादी-सा कहेंगी, ‘ऊपरवाले की अदालत में दलीलें पेश नहीं होती। सीधा इंसाफ होता है। ऊपरवाले ने गीतांजलि को बहुत मौके दिए, लेकिन आज जब उसने हमारी लड़की और मायरा को मारने की कोशिश की तो ऊपरवाले ने सीधा इंसाफ किया।’

