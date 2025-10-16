Hindustan Hindi News
YRKKH Twist: अभिरा और अरमान की होगी शादी, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में लौटेगा पुराना विलेन

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट आने वाला है। दिवाली के मौके पर अभिरा और अरमान घर लौटेंगे। 

Thu, 16 Oct 2025 03:06 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान, अभिरा का दिल जीत लेगा। अभिरा एक बार फिर अरमान के प्यार में पागल हो जाएगी। अरमान भी अभिरा के साथ जिंदगी बिताने का फैसला लेगा। दोनों तीसरी बार शादी करेंगे। शादी करने के बाद दोनों साथ में दिवाली के मौके पर पौद्दार हाउस लौटेंगे। अरमान और अभिरा को साथ देख पूरा परिवार खुश हो जाएगा। दादी-सा, अभिरा और अरमान की नजर उतारेंगी। दादी-सा कहेंगी, ‘भगवान करे तुम दोनों का रिश्ता हमेशा रौशन रहे। गम तुम्हारे पास भी न आए।’

इस किरदार की होगी शो में वापसी

अभिरा कहेगी, ‘ये अरमान और मायरा के साथ मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिवाली होगी।’ इसी बीच शो में पुराने विलेन की एंट्री होगी। इस विलेन का नाम युवराज है। याद दिला दें, शो की शुरुआत में युवराज, अभिरा के पीछे पागल था। वह उससे शादी करना चाहता था और उसके पागलपन की वजह से अभिरा की मां अक्षरा को गोली लग गई थी। ऐसे में अरमान ने युवराज को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। हालांकि, अब युवराज जेल से बाहर आ चुका है।

युवराज का प्लान

युवराज कहता है, ‘आज वापसी का जश्न मना लो क्योंकि ये रावण तुम्हे अंधेरे में ढकेलने आ रहा है।’ युवराज के इस डायलॉग से साफ है कि वह अभिरा, अरमान और मायरा की जिंदगी में तूफान लाने वाला है। पहले युवराज के निशाने पर सिर्फ अरमान और अभिरा थे, लेकिन अब उसके निशाने पर मायरा भी होगी।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
