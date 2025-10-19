Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीYeh Rishta Kya Kehlata Hai upcoming twist in hindi yrkkh spoiler alert armaan abhira marriage
YRKKH in Hindi: अभिरा होगी किडनैप, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

YRKKH in Hindi: अभिरा होगी किडनैप, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा किडनैप हो जाएगी। अभिरा को किडनैप कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना आशिक युवराज करेगा।

Sun, 19 Oct 2025 03:36 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार प्लस के सुपरहिट शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां अभिरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जी हां, आने वाले एपिसोड्स में अभिरा किडनैप हो जाएगी और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसे अगवा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि युवराज होगा। हां! वही युवराज जिसने कभी उसे पाने की सनक में उसकी मां अक्षरा की हत्या कर दी थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में पौद्दार हाउस में एक खास फंक्शन रखा जाएगा। इस मौके पर मायरा को श्रीराम के अयोध्या लौटने की दिवाली कथा सुनाने के लिए एक नाट्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस नाटक में अभिरा, सीता माता और अरमान, रावण का किरदार निभाएंगे। पूरा परिवार इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त रहेगा।

इसी बीच, मौका पाकर युवराज पौद्दार हाउस में घुस आएगा। वह अरमान को बेहोश कर देगा और खुद रावण के कपड़े पहन लेगा। जैसे ही नाटक शुरू होगा, सबको यही लगेगा कि स्टेज पर अभिरा के सामने अरमान खड़ा है, लेकिन असल में वो युवराज होगा।

नाटक के दौरान जब सब दर्शक तालियां बजा रहे होंगे, युवराज अपने असली मकसद को अंजाम देगा। वो नाटक नहीं, वास्तव में अभिरा का अपहरण कर लेगा। जब अरमान को होश आएगा, तब वो सबको बताएगा कि वह तो स्टेज पर गया ही नहीं था। इसके बाद पूरे पौद्दार हाउस में हड़कंप मच जाएगा। हर कोई अभिरा को ढूंढने निकलेगा, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि युवराज फिर से लौट आया है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अरमान समय रहते अभिरा तक पहुंच पाएगा? क्या वो युवराज के शिकंजे से अभिरा को बचा पाएगा?

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
YRKKH Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।