YRKKH in Hindi: अभिरा होगी किडनैप, ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा किडनैप हो जाएगी। अभिरा को किडनैप कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना आशिक युवराज करेगा।

स्टार प्लस के सुपरहिट शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कहानी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आएगा जहां अभिरा की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। जी हां, आने वाले एपिसोड्स में अभिरा किडनैप हो जाएगी और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि उसे अगवा करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि युवराज होगा। हां! वही युवराज जिसने कभी उसे पाने की सनक में उसकी मां अक्षरा की हत्या कर दी थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में पौद्दार हाउस में एक खास फंक्शन रखा जाएगा। इस मौके पर मायरा को श्रीराम के अयोध्या लौटने की दिवाली कथा सुनाने के लिए एक नाट्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस नाटक में अभिरा, सीता माता और अरमान, रावण का किरदार निभाएंगे। पूरा परिवार इस भव्य कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त रहेगा।

इसी बीच, मौका पाकर युवराज पौद्दार हाउस में घुस आएगा। वह अरमान को बेहोश कर देगा और खुद रावण के कपड़े पहन लेगा। जैसे ही नाटक शुरू होगा, सबको यही लगेगा कि स्टेज पर अभिरा के सामने अरमान खड़ा है, लेकिन असल में वो युवराज होगा।

नाटक के दौरान जब सब दर्शक तालियां बजा रहे होंगे, युवराज अपने असली मकसद को अंजाम देगा। वो नाटक नहीं, वास्तव में अभिरा का अपहरण कर लेगा। जब अरमान को होश आएगा, तब वो सबको बताएगा कि वह तो स्टेज पर गया ही नहीं था। इसके बाद पूरे पौद्दार हाउस में हड़कंप मच जाएगा। हर कोई अभिरा को ढूंढने निकलेगा, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं होगा कि युवराज फिर से लौट आया है।