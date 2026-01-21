Hindustan Hindi News
YRKKH Twist: मुश्किल में फंसेगी अभिरा, मायरा और वाणी में से किसी एक को चुनने पर होगी मजबूर

संक्षेप:

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, मायरा और वाणी के बीच फंस जाएगी। उसे एक बार फिर मायरा और वाणी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।

Jan 21, 2026 12:02 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अभिरा जोकर बनकर मायरा काे खुश करने की कोशिश करेगी। जब मायरा का मूड ठीक हो जाएगा तब अभिरा, मायरा से माफी मांगेगी। अभिरा कहेगी, ‘आई एम सॉरी बेटा। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि वाणी ने भी इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है।’ मायरा कहेगी, ‘बच्चों को अपने पैरेंट्स के साथ डांस करना है। आप मेरे साथ डांस करोगे न मम्मा?’

अभिरा को कटघरे में खड़ा करेगी विद्या

अभिरा कन्फ्यूज हो जाएगी। जब विद्या को पता चलेगा कि वाणी और मायरा दोनों डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हैं तब वह अभिरा को कटघरे में खड़ा कर देगी। विद्या पूरे परिवार के सामने अभिरा से पूछेगी, ‘अब बोल अभिरा। अब भी तू मायरा के साथ डांस करेगी या अभी भी तुझे उस पराई बच्ची की चिंता हो रही है। तू किसे चुनेगी अभिरा, मायरा को या वाणी को।’ अभिरा कोई जवाब नहीं देगी। अभिरा धर्मसंकट में फंस जाएगी।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

आने वाला है लीप

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में लीप आने वाला है। ये लीप सात साल का होगा। सात साल के बाद वाणी और मायरा की कहानी दिखाई जाएगी। ऐसे में मेकर्स ने लीप के बाद वाणी और मायरा के किरदार के लिए एक्ट्रेस की खोज शुरू कर दी है। सास बहू और बेटियों की रिपोर्ट के मुताबिक, लीप के बाद वाणी का किरदार ‘मंगल लक्ष्मी’ फेम एक्ट्रेस अर्शिया शर्मा प्ले करेंगी। वहीं मायरा के किरदार के लिए अभी तक एक्ट्रेस फाइनल नहीं हुई है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
