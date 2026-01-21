YRKKH Twist: मुश्किल में फंसेगी अभिरा, मायरा और वाणी में से किसी एक को चुनने पर होगी मजबूर

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, मायरा और वाणी के बीच फंस जाएगी। उसे एक बार फिर मायरा और वाणी में से किसी एक को चुनना पड़ेगा।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अभिरा जोकर बनकर मायरा काे खुश करने की कोशिश करेगी। जब मायरा का मूड ठीक हो जाएगा तब अभिरा, मायरा से माफी मांगेगी। अभिरा कहेगी, ‘आई एम सॉरी बेटा। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि वाणी ने भी इस डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही है।’ मायरा कहेगी, ‘बच्चों को अपने पैरेंट्स के साथ डांस करना है। आप मेरे साथ डांस करोगे न मम्मा?’

अभिरा को कटघरे में खड़ा करेगी विद्या अभिरा कन्फ्यूज हो जाएगी। जब विद्या को पता चलेगा कि वाणी और मायरा दोनों डांस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रही हैं तब वह अभिरा को कटघरे में खड़ा कर देगी। विद्या पूरे परिवार के सामने अभिरा से पूछेगी, ‘अब बोल अभिरा। अब भी तू मायरा के साथ डांस करेगी या अभी भी तुझे उस पराई बच्ची की चिंता हो रही है। तू किसे चुनेगी अभिरा, मायरा को या वाणी को।’ अभिरा कोई जवाब नहीं देगी। अभिरा धर्मसंकट में फंस जाएगी।