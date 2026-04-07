YRKKH Twist: आर्यन की शादी में होगा तमाशा, अभिरा की जान लेने की कोशिश करेगी मेहर
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले ट्विस्ट का पता चला है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, मेहर, अभिरा की जान लेने की कोशिश करेगी।
YRKKH Upcoming Twist: स्टार प्लस के फेमस शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, जब अरमान को पता चलता है कि मुक्ति ही वाणी है तब वह अभिरा को पौद्दार हाउस से बाहर निकाल देता है। इतना ही नहीं, मायरा को भी हॉस्टल से घर ले आता है। हालांकि, अभिरा हार नहीं मानती है। अभिरा, दिशा के परिवार की तरफ से आर्यन की शादी में शामिल होती है। अभिरा को शादी में देख मेहर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है।
सेट से लीक हुईं तस्वीरें
अरमान और मायरा की वजह से मेहर अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हालांकि, ज्यादा देर तक अपने गुस्से के ऊपर काबू नहीं रख पाती है। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट से लीक हुई कुछ तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिसमें मेहर का एक बेहद डरावना और हिंसक रूप सामने आया है।
मेहर का अगला कदम
तस्वीरों के मुताबिक, मेहर को जब मौका मिलता है, वह अभिरा को अकेले में घेर लेती है। अपनी नफरत में अंधी होकर मेहर एक भारी लैम्प उठाती है और अभिरा के सिर पर दे मारती है। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण अभिरा लहूलुहान होकर वहीं बेहोश हो जाती है। घबराहट में मेहर वहां से सारे सबूत मिटाने की कोशिश करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो।
आगे क्या होगा?
अब सवाल यह उठता है कि क्या बेहोश पड़ी अभिरा को समय पर मदद मिल पाएगी? क्या वह होश में आकर अरमान और मायरा को मेहर के असली चेहरे से रूबरू करा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्यार की जीत होगी या मेहर अपनी साजिशों में कामयाब हो जाएगी।
अब तक सीरियल में क्या हुआ?
आइए आपको टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ का अब तक का रीकैप देते हैं। मेहर मासूम मायरा के दिमाग से खेलती है। मेहर ने मायरा को यह यकीन दिला दिया है कि अरमान उसके साथ ही खुश रह सकता है। अपने पापा की खुशी के लिए मायरा जिद पर अड़ जाती है। अरमान, जो मायरा को दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है, उसकी जिद के आगे टूट जाता है और मेहर से शादी करने के लिए हां कर देता है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
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वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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