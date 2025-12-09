YRKKH: दूसरे लड़के के साथ जबरदस्ती कराएंगे कियारा की शादी, अभिरा की हरकत देख दंग रह जाएंगे घरवाले

संक्षेप: YRKKH in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में दादी-सा और घरवाले जबरदस्ती कियारा की शादी किसी दूसरे लड़के से कराने की कोशिश करेंगे।

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में तान्या घर का माहौल देखने के बाद ये तय करेगी कि कियारा को देश छोड़कर चले जाना चाहिए। एक तरफ तान्या, कियारा का सामान पैक करेगी। दूसरी तरफ, मनीषा, कियारा का एक तलाकशुदा आदमी के साथ रिश्ता तय कर देगी। कृष इसके खिलाफ आवाज उठाएगा। वह कहेगा कि वे बिना सोचे-समझे कियारा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते हैं। हालांकि, मनीषा किसी की बात नहीं सुनेगी।

तान्या को रोकेगी अभिरा दादी-सा कहेंगी कि वह पहले कियारा और अभीर की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन वह मनीषा के इस फैसले के भी पक्ष में हैं। ऐसे में तान्या, कियारा से कहेगी, ‘इससे पहले कि हालात और खराब हों, भाग जाओ।’ इसी बीच, अभिरा की एंट्री होगी। अभिरा कहेगी कि कियारा को इस तरह बाहर नहीं निकाला जा सकता। तान्या, अभिरा से कहेगी, ‘या तो साथ दो या पीछे हट जाओ।’