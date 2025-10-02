YRKKH Twist: अरमान के नशे में धुत होने का फायदा उठाएगी गीतांजलि, अभिरा को मिलेंगे संकेत
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अभिरा, मायरा के साथ मिलकर डांस करेगी। वह अपने रिजॉर्ट के फुल होने का जश्न मनाएगी।
स्टार प्लस के हिट सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में कई बड़े ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स आने वाले हैं। रिजॉर्ट के फुल होने पर अभिरा खुश हो जाएगी। वह मायरा के साथ डांस परफॉर्मेंस देगी। अरमान, अभिरा को उसके फेवरेट गाने पर डांस करता देख खुश हो जाएगा। वहीं गीतांजलि, अभिरा को खुश देख जलने लगेगी।
अभिरा डांस करते-करते गिरने लगेगी और तभी अरमान आ जाएगा। अरमान, अभिरा को पकड़ लेगा जिसकी वजह से गीतांजलि भड़क जाएगी। अभिरा हिचकिचाएगी और वहां से चली जाएगी। अभिरा सभी गेट्स के लिए कॉम्प्लिमेंट्री डिश लेकर आएगी। तभी एक लड़की आएगी और अभिरा के साथ डांस करने लगेगी। अरमान, अभिरा को देखते-देखते शराब पीने लगेगा।
गीतांजलि, अरमान के नशे में होने का फायदा उठाएगी। वह अरमान को अपने साथ कमरे में लेकर जाएगी। अरमान को लगेगा कि अभिरा है, लेकिन असल में वो गीतांजलि होगी। गीतांजलि इस पल का फायदा उठाने की कोशिश करेगी और अरमान के करीब जाएगी।
वहीं दादी-सा, मायरा और अभिरा की तिकड़ी किचन में अपनी मस्ती मस्त रहेंगी। जब गीतांजलि, अरमान का फायदा उठाने की कोशिश करेगी तभी अभिरा का हाथ कट जाएगा। दादी-सा उसपर हल्दी लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करेंगी, लेकिन अभिरा को समझ आ जाएगा कि कुछ बुरा होने वाला है।
