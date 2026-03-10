YRKKH Twist: अभिरा की साइड लेगा अरमान, विद्या से कहेगा- माफी मांगिए मां
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अरमान पूरे घरवाले के सामने अभिरा के लिए स्टैंड लेगा।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अरमान के अंदर बदलाव देखने को मिलेगा। पुराने वाले अरमान की झलक नजर आएगी। जी हां, सामने आए प्रोमो की शुरुआत में विद्या, अभिरा को खरीखोटी सुनाती है। विद्या कहती है, ‘तू यहां कुछ लेने नहीं आई है। तू तो मेरे अरमान को फिर से अपने प्यार के जाल में फंसाने आई है।’ विद्या की बातें सुनकर अभिरा दंग रह जाती है।
विद्या को रोकता है अरमान
अभिरा, विद्या की बातों का जवाब नहीं देती है। हालांकि, विद्या चुप नहीं होती है। विद्या आगे कहती है, ‘मेरा अरमान तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। वो तो तुझे…।’ इसी बीच, अरमान की एंट्री होती है। अरमान, विद्या को अभिरा की बेइज्जती करने से रोकता है। अरमान कहता है, ‘बस करो मां।’ विद्या हैरान रह जाती है।
अभिरा से माफी मांगेगी विद्या?
विद्या, अरमान से पूछती है, ‘अरमान तू अभिरा के लिए मुझपर चिल्ला रहा है?’ अरमान कहता है, ‘मैं बस आपको एक लड़की की बेइज्जती करने से रोक रहा हूं।’ अभिरा, अरमान और विद्या के ड्रामे का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती है। वह इन दोनों के झगड़े में अपना टाइम खराब करने की बजाए दादी-सा की सेवा करने में टाइम लगाना चाहती है। ऐसे में वह बिना कुछ कहे दादी-सा के पास जाने का फैसला लेती है। इसी बीच अरमान, अभिरा को रोकता है और विद्या से सॉरी बोलने को कहता है। ये सुनकर पौद्दार परिवार के सदस्य दंग रह जाते हैं।
पौद्दार हाउस में क्यो है अभिरा?
दरअसल, दादी-सा की तबीयत ठीक नहीं है। जब अभिरा, दादी-सा से मिलने हॉस्पिटल गई थी तब दादी-सा ने उससे पौद्दार हाउस वापस लौटने की रिक्वेस्ट की थी। पहले तो अभिरा नहीं मानी थी, लेकिन जब माधव ने अभिरा से बात की थी तब अभिरा मान गई थी। यही कारण है कि अभिरा सिर्फ दादी-सा का ख्याल रखने के लिए पौद्दार हाउस लौटी है।
