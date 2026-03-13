Hindustan Hindi News
YRKKH Twist: नई एंट्री से मचेगा बवाल, अभिरा से पूछेगा अरमान- चोरों की तरह कहां जा रही थी?

Mar 13, 2026 12:38 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में आर्यन के ससुराल वालों के आने से धमाल मचेगा। आर्यन की बुआ सास अरमान से सवाल करेगी।

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मजेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, आर्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके घरवालों को पौद्दार हाउस बुलाया है। आर्यन के ससुराल वाले पुराने ख्यालों वाले हैं इसलिए आर्यन ने उन्हें नहीं बताया कि उसके बड़े भाई का तलाक हो गया है। ऐसे में जब आर्यन की गर्लफ्रेंड की बुआ, अरमान से मिलती हैं तो अभिरा के बारे में सवाल पूछती हैं।

अरमान से सवाल करती हैं बुआ

सामने आए प्रोमो के मुताबिक, आर्यन की गर्लफ्रेंड की बुआ, अरमान से कहती हैं, ‘तुम्हारी बिंदणी कहां है? यहां उसके देवर की शादी की बात चल रही है। आर्यन की भाभी कहां है?’ इसके बाद अरमान, अभिरा के पास जाता है। अरमान, अभिरा से पूछता है, ‘तुम यूं चोरों की तरह बालकनी से उतर कर कहां जा रही थी?’

ये रिश्ता क्या कहलाता है 13 मार्च 2026 एपिसोड
अरमान और अभिरा

अभिरा कहती है, ‘मैं नहीं चाहती आर्यन के ससुराल वाले मुझे देखकर मुझसे 100 एक्सप्लेनेशन मांगे।’ अरमान कहता है, ‘वो मेरी बिंदणी से मिलना चाहती हैं। झूठ-मूठ का नाटक करने के लिए मैं तुम्हे फोर्स नहीं कर सकता। अगर तुम अनकम्फर्टेबल हो तो…।’ अभिरा कहती है, ‘मैं महा अनकम्फर्टेबल हूं। मैं तुम्हारे साथ पति-पत्नी का नाटक नहीं कर सकती।’

आगे क्या होगा?

अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब बार-बार बुआ, अरमान से उसकी बिंदणी के बारे में पूछेंगे तो क्या होगा? अरमान और पौद्दार परिवार के अन्य सदस्य इस स्थिति को कैसे संभालेंगे? क्या आर्यन की खातिर अभिरा मान जाएगी और यहीं से अरमान-अभिरा नजदीक आना शुरू होंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिन्दुस्तान।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

