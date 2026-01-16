YRKKH Twist: अरमान-अभिरा के प्यार की होगी जीत, मेहर मित्तल को लगेगा 440 वॉट का झटका

संक्षेप: Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा के प्यार की जीत होगी। मेहर मित्तल को 440 वॉट का झटका लगेगा।

YRKKH Twist in Hindi: समृद्धि शुक्ला और रोहित पुरोहित के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में अरमान और अभिरा की जीत होगी। दरअसल, 16 जनवरी 2026 को जारी किए गए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा की बातें सुनने के बाद अरमान, मिस्टर मित्तल से मिलने जाता है। वह उन्हें लीगल पेपर्स और चेतावनी, दोनों देता है।

अरमान के बदलेंगे तेवर अरमान, मिस्टर मित्तल से कहता है, ‘मेहर से कह दीजिएगा इन पेपर्स पर साइन कर दे मिस्टर मित्तल।’ मिस्टर मित्तल, अरमान के बदले तेवर नोटिस कर लेते हैं। वह अरमान से पूछते हैं, ‘किस चीज के पेपर्स हैं ये?’ अरमान उन्हें बताता है, ‘मैं रजत गुप्ता और मेहर मित्तल का केस री-ओपन करवा रहा हूं मिस्टर मित्तल। अभिरा को इस केस के जजमेंट पर डाउट है तो मैं उसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकता।’

अरमान देगा चेतावनी अरमान आगे कहता है, ‘अभिरा बिना वजह इतनी बड़ी बात कभी नहीं बोलेगी।’ इसके बाद अरमान, मिस्टर मित्तल को चेतावनी देता है। अरमान कहता है, ‘मेरे दोस्त कहते हैं कि मैं एक बहुत अच्छा वकील हूं। गुनहगारों काे नहीं बख्शता। मान लीजिए अभिरा का शक सही निकला तो मुझे भी अपने दोस्तों की बात का मान रखना पड़ेगा मिस्टर मित्तल।’ ये बात सुनकर मिस्टर मित्तल घबरा जाते हैं। वहीं मेहर का गुस्सा सातवे आसमान पर पहुंच जाता है।