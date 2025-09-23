Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist in Hindi YRKKH armaan abhira coming together for navratri celebration YRKKH: अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान, मायरा की वजह शुरू होगा दोनों का रोमांस, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH: अभिरा को प्रपोज करेगा अरमान, मायरा की वजह शुरू होगा दोनों का रोमांस

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा की लव स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अरमान, अभिरा को प्रपोज करने वाला है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:02 PM
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में जबरदस्त ट्विस्ट और ढेर सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। कहानी का फोकस इस बार अरमान और अभिरा के रिश्ते पर रहेगा। अरमान पूरी हिम्मत जुटाकर अभिरा के सामने अपने दिल की बात कहेगा। वह अपनी पुरानी गलतियों को मानते हुए बताएगा कि आखिर उसने मजबूरी में गीतांजलि से शादी क्यों की। हालांकि, अरमान की सारी बातें सुनने के बाद भी अभिरा का दिल नहीं पिघलेगा और वह उसके प्रपोजल को साफ-साफ ठुकरा देगी। अभिरा कहेगी, “अब बहुत देर हो चुकी है” और यही बात अरमान के लिए सबसे बड़ा झटका साबित होगी।

गीतांजलि को होगी अभिरा से जलन

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अभिरा अपने रिजॉर्ट में डांडिया नाइट का आयोजन करेगी। मायरा के कहने पर वह खुद भी रंग-बिरंगे लिबास में डांडिया खेलने के लिए तैयार हो जाएगी। पूरे माहौल में म्यूजिक, लाइट्स और फेस्टिव मस्ती का तड़का लगेगा। इसी दौरान अरमान की निगाहें लगातार अभिरा पर टिकी रहेंगी। उसका ये बर्ताव देखकर गीतांजलि के मन में जलन बढ़ने लगेगी। गीतांजलि कोशिश करेगी कि अरमान उसके साथ डांडिया खेले, लेकिन ऐसा होगा नहीं।

अरमान और अभिरा का रोमांस

ट्रैक और दिलचस्प तब बनेगा जब मायरा मौका देखकर अरमान और अभिरा के कपड़े आपस में बांध देगी। ये सीन रोमांस, इमोशन और तकरार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा। दर्शक आने वाले एपिसोड्स में अरमान और अभिरा का नया रोमांटिक एंगल देखेंगे, जो कहानी को और ज्यादा मजेदार और एंटरटेनिंग बना देगा।

