YRKKH Twist: अरमान के सामने शर्त रखेगी अभिरा, कहेगी- मैं ये नहीं कहूंगी कि भरोसा हो गया है, लेकिन…
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 6th May Promo: स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा एक-दूसरे के सामने अपने दिल की बात कहेंगे। अभिरा, अरमान के सामने शर्त रखेगी।
YRKKH Upcoming Twist in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा, अरमान के सामने शर्त रखती है। दरअसल अरमान, अभिरा से माफी मांगता है। अरमान अपने किए पर पछताता है और अभिरा से एक और मौका मांगता है। अरमान, अभिरा से कहता है कि वो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। अरमान की दिल की बातें सुनने के बाद अभिरा अपनी दिल की बातें अरमान को बताती है। (ये भी पढ़ें: दादी-सा करेंगी अरमान को ब्लैकमेल, अभिरा की आंखों से छलक पड़ेंगे आंसू)
क्या कहती है अभिरा?
अभिरा कहती है कि उसके मन में डर बैठ गया है। बार-बार रिजेक्ट होने का डर। अभिरा कहती है, ‘मुझे डर लगने लगा है अरमान। कल फिर कोई आएगा, तुम्हे कुछ कहेगा और तुम फिर से मुझे रिजेक्ट कर दोगे। मैं तुम्हे सुना नहीं रही हूं। मैं तुमसे मदद मांग रही हूं। अगर तुम्हारे पास मेरी इस प्रॉब्लम का कोई हल है तो प्लीज मुझे बताओ।’
पूरा परिवार कहां है?
अरमान के पास अभिरा की परेशानी का कोई हल नहीं होता है। एक तरफ, अरमान और अभिरा अपना दिल हल्का करते हैं। दूसरी तरफ, दादी-सा, अरमान और अभिरा को समय देने के लिए सबको बर्फ का गोला खिलाने ले जाती हैं। (ये भी पढ़ें: Anupamaa 4 May: अनुपमा के खिलाफ रचा जा रहा चक्रव्यूह, श्रुति की आंखों में क्यों खटक रही प्रेरणा?)
अभिरा की शर्त
अभिरा, अरमान को दूसरा मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उससे पहले उसके सामने एक शर्त रखती है। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा, अरमान के पास जाती है और कहती है, ‘मैं ये नहीं कहूंगी कि भरोसा हो गया है, लेकिन तसल्ली जरूर हुई है कि तुम वाकई इस बार चाहते हो कि हमारी कहानी इस बार अलग हो। तभी तो तुम कपल्स थैरेपी जाने के लिए मान गए।’
अरमान का रिएक्शन
अरमान, अभिरा की बातें सुनकर शॉक हो जाता है। अरमान कहता है, ‘कपल्स थैरेपी के लिए क्यों जाएं? कोई अजनबी थोड़ी हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएगा।’ अभिरा कहती है, ‘मैं तुम्हारी तरफ एक कदम बढ़ा रही हूं। अगर तुम भी वाकई दिल से हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहते हो तो आज 4 बजे कपल काउंसलिंग सेंटर पहुंच जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।’ (ये भी पढ़ें: TV TRP Week 16: बदल गई पूरी टीआरपी लिस्ट, खत्म हुआ 'नागिन 7' का जहर, 'अनुपमा' की लगी वाट तो इन दो शोज की हुई चांदी)
यहां देखिए प्रोमो
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।