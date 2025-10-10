YRKKH Twist: पूरे कॉलेज के सामने अरमान को किस करेगी अभिरा, शुरू होगा दोनों का रोमांस

YRKKH Twist in Hindi: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभिरा, अरमान को पूरे कॉलेज के सामने किस करेगी और यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी।

टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अभिरा ने अपने और अरमान के रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला लिया है। ऐसे में अरमान, अभिरा को अपना बनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगा। दोनों के बीच कॉलेज रोमांस दिखाया जाएगा। दोनों किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि दोनों पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं।

पहली किस सामने आए प्रोमो के मुताबिक, कॉलेज के सीनियर्स, फ्रेशर्स को टास्क देते हैं। इत्तेफाक से अरमान और अभिरा को किस करने का टास्क दिया जाता है। अभिरा पूरे कॉलेज के सामने अरमान को किस करती है। ये देख सब लोग उनके लिए हूटिंग करना शुरू कर देते हैं।

दोस्तों की मस्ती अभिरा शर्मा जाती है और अपने आपको अपने कमरे में बंद कर लेती है। अभिरा के रूममेट्स अभिरा को चिढ़ाने लगते हैं। एक कहती है, ‘तुम तो ब्लश कर रही हो।’ दूसरी कहती है, ‘तुम दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी लग रही थी।’ सिर्फ अभिरा ही नहीं, अरमान के रूममेट्स भी उसे चिढ़ाने लगते हैं। ऐसे में अरमान उनसे कहता है, ‘तुम दोनों को मजा आ रहा था और वहां हम दोनों इमबैरेस हो रहे थे।’