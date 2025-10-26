YRKKH: शो में होगी नए विलेन की एंट्री, गायब होगा ये पुराना किरदार, आएंगे 4 बड़े ट्विस्ट

YRKKH: शो में होगी नए विलेन की एंट्री, गायब होगा ये पुराना किरदार, आएंगे 4 बड़े ट्विस्ट
संक्षेप: YRKKH in Hindi: टीवी का सबसे पॉपुलर फैमिली ड्रामा अब और दिलचस्प होने वाला है। ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में नए विलेन की एंट्री से हलचल मचेगी।
टीवी का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ अब एक नए मोड़ पर पहुंचने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी में कई जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। एक नया विलेन एंट्री करने वाला है, एक पुराना किरदार कुछ वक्त के लिए शो से गायब रहेगा और कियारा-अभीर की लव स्टोरी एक बार फिर चर्चा में आने वाली है।
नया विलेन की एंट्री
शो के ताजा प्रोमो में नए विलेन का चेहरा सामने आ चुका है। हालांकि, अभी तक उसके किरदार की डिटेल्स सामने नहीं आई हैं, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये कैरेक्टर कहानी की पूरी दिशा बदल देगा। फैंस का कहना है कि इस विलेन की वजह से एक बार फिर अभिरा और अरमान के रिश्ते में दरार आ सकती है।
मनीषा की विदाई
मनीषा फिलहाल कुछ दिनों के लिए शो से गायब रहेगी। आज के एपिसोड में मनीषा को यह कहते हुए दिखाया गया कि वह कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है।
कृष
कृष को तान्या के साथ पूजा में बैठना था, लेकिन वह टाइम पर घर पहुंचा ही नहीं। उसकी फ्लाइट टाइम पर उदयपुर आ गई, लेकिन उसकी खैर खबर तान्या तक नहीं पहुंची। आने वाले एपिसोड्स में इस राज से भी पर्दा उठेगा।
कियारा-अभीर की मोहब्बत दोबारा
कियारा को एक बार फिर अभीर से प्यार हो गया है। पहले सिर्फ तान्या को इसका शक था, लेकिन अब बाकी लोग भी इस बात को नोटिस करने लगेंगे। जब कियारा खुद इस बात को मान लेगी, तब पौद्दार हाउस में बड़ा हंगामा मचने वाला है।
