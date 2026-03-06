YRKKH Twist: दादी-सा का होगा एक्सीडेंट, शो में होगी इस पुराने किरदार की वापसी
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा एक बार फिर आमने-सामने आएंगे। इसके साथ ही एक पुराने किरदार की वापसी होगी।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में दो ट्विस्ट आने वाले हैं। पहला, दादी-सा का एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, पुराने किरदार की वापसी होगी। सामने आए प्रोमो के मुताबिक, अभिरा के मोहल्ले के बच्चे अभिरा के पास जाते हैं। वे कहते हैं, ‘रोड पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी के अंदर जो आंटी हैं उन्हें बहुत चोट लगी है। वो आधी बेहोश हैं और बड़बड़ा रही हैं कि अभिरा को बुलाओ।’
घबरा जाएगी अभिरा
अभिरा समझ जाती है कि कार में कोई और नहीं, बल्कि दादी-सा हैं। अभिरा भागकर दादी-सा के पास जाती है। अभिरा देखती है कि ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट पर दवाइयां बिखरी पड़ी है। अभिरा जैसे-तैसे दादी-सा को कार से बाहर निकालती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। अभिरा घबरा जाती है। अभिरा नर्स से पूछती है, ‘दादी-सा ठीक तो हो जाएंगी न? कोई सीरियस होने वाली बात तो नहीं है न।’ इसके बाद अरमान का सीन दिखाया जाता है।
अरमान के पास आता है कॉल
अभिरा जिस हॉस्पिटल में दादी-सा को एडमिट कराती है उस हॉस्पिटल डॉ शेट्टी अरमान को कॉल करते हैं। अरमान कॉल उठाकर कहता है, ‘साॅरी डॉ शेट्टी, मैं थोड़ा बिजी हूं। आपको बाद में कॉल करूं।’ डॉ शेट्टी बताते हैं कि दादी-सा का एक्सीडेंट हुआ है और उन्हें एडमिट कराया गया है। ऐसे में अरमान भागकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वहां अभिरा को देखकर शॉक हो जाता है।
इस एक्टर की होगी वापसी
मनीषा के पास उसके बेटे आर्यन का कॉल आता है। मनीषा सबको बताती है आर्यन वापस इंडिया आ रहा है। सब आर्यन की वापसी की खबर सुनकर खुश हो जाते हैं। वहीं मनीषा के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
