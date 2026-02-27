YRKKH Twist: अरमान-अभिरा को पास लाएंगे उनके ही परिवार के ये दो सदस्य, विद्या को आएगा गुस्सा
YRKKH Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अभिरा और अरमान की दोबारा मुलाकात होगी। ये इत्तेफाक नहीं होगा।
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में अरमान और अभिरा दोबारा साथ आएंगे। दिलचस्प बात ये है कि उन्हें मायरा और वाणी दोबारा मिलवाएंगे। दरअसल, अरमान नशे की हालत में अभिरा के पास पहुंच जाता है। उसका शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह पर अरमान वहीं रुककर आराम करता है। जब विद्या को पता चलता है कि अरमान का शोल्डर डिस्लोकेट हो गया है तब विद्या परेशान हो जाती है। अगले दिन विद्या, अरमान के पास जाती है और अभिरा को देखकर भड़क जाती है।
क्यों भड़की विद्या?
याद दिला दें, विद्या ने ही अभिरा और अरमान के बीच कन्फ्यूजन पैदा किया था। विद्या ने अरमान को नहीं बताया था कि अभिरा का एक्सीडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। इतना ही नहीं, विद्या ने अभिरा से झूठ कहा था कि अरमान उससे मिलना नहीं चाहता है। उसे तलाक देना और मायरा की कस्टडी लेना चाहता है। यही कारण है कि इतने सालों बाद विद्या, अभिरा और अरमान को साथ देख भड़क जाती है। उसे इस बात का डर सताता है कि कहीं अरमान और अभिरा को उसका सच न पता चल जाए।
कैसे होगी अरमान और अभिरा की दोबारा मुलाकात?
सामने आए प्रोमो में मायरा, अरमान के लिए कुकिंग क्लास का अरेंजमेंट करती है। मायरा ये बात वाणी को बताती है और वाणी उदास हो जाती है। वाणी कहती है कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी अपनी मम्मी को भेजती। मायरा कहती है कि ये कपल क्लास है, अगर वो चाहती है तो वो उसकी मम्मी के लिए भी क्लास बुक कर सकती है। इसके बाद अभिरा और अरमान कुकिंग क्लास के लिए पहुंचते हैं।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है।
