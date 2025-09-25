YRKKH Twist: अभिरा के रिसॉर्ट को बदनाम करने की कोशिश करेगा ये शख्स, साथ आएगा पूरा परिवार

गीतांजलि, अरमान और अरमान के लव ट्राएंगल के बीच नई मुसीबत आन पढ़ेगी। एक शख्स अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अभिरा के रिसॉर्ट को बदनाम करने की कोशिश करेगा।

स्टार प्लस का सुपरहिट शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ दर्शकों के लिए एक बार फिर नया ट्विस्ट लेकर आ रहा है। आने वाले एपिसोड्स में अभिरा, अरमान और मायरा का सामना ‘भूत’ से होगा। जी हां, अरमान और गीतांजलि को साथ देख अभिरा टूट जाएगी। वह अपने ट्रॉमा से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और तभी रिसॉर्ट में अफवाह फैलेगी कि वहां भूत है।

खराब होगा रिसॉर्ट का नाम इंडिया फोरम के मुताबिक, एक कपल, अभिरा के पास आएगा और दावा करेगा कि उनके कमरे में अजीब घटनाएं हो रही हैं। कुछ मेहमान इसे मजाक समझेंगे, वहीं कुछ रिसॉर्ट छोड़ने की तैयारी करने लगेंगे। इस अफवाह की वजह से अभिरा के रिसॉर्ट का नाम खराब होगा। ऐसे में अभिरा अपना दर्द भुलाकर रिसॉर्ट का नाम बचाने की कोशिश करेगी।

साजिश का पर्दाफाश अभिरा डरी हुई होगी, लेकिन मायरा और रिसॉर्ट के लिए सच जानने की कोशिश करेगी। अभिरा और अरमान मिलकर इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि रिसॉर्ट में ये अजीब घटनाएं रिसॉर्ट के एक्स मैनेजर की वजह से हो रही हैं। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए रिसॉर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।