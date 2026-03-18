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YRKKH Twist: अभिरा के मन में जगेगी उम्मीद, छिपकर सुनेगी अरमान और मायरा की बातें

Mar 18, 2026 03:03 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा और अरमान की बातें सुनने के बाद अभिरा के मन में एक उम्मीद जगती है।

YRKKH Twist: अभिरा के मन में जगेगी उम्मीद, छिपकर सुनेगी अरमान और मायरा की बातें

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के अपकमिंग एपिसोड्स में मायरा पौद्दार हाउस वापस आ जाएगी। मायरा को अरमान से गुस्सा होकर बहुत बुरा लगेगा। वह अरमान की फोटो देखकर रोती रहेगी और फिर उससे बात करने का निर्णय लेगी। सामने आए प्रोमो में अभिरा छिप-छिपकर मायरा को देखती रहती है। मायरा को इस बात का एहसास होता है कि उसने अरमान को बहुत ज्यादा बुरा भला कह दिया है। वह अरमान के पास जाती है।

अरमान मांगेगा माफी

अभिरा भी मायरा के पीछे-पीछे जाती है। अभिरा, मायरा और अरमान की बातें सुनती है। मायरा की बातें सुनकर अरमान इमोशनल हो जाता है। अरमान कान पकड़कर मायरा से माफी मांगता है। अरमान कहता है, ‘सॉरी बेटू।’ मायरा, अरमान को माफ कर देती है और उसे गले लगा लेती है। मायरा और अरमान का बॉन्ड देख अभिरा इमोशनल हो जाती है।

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अभिरा के मन में उठा सवाल

अभिरा के मन में नई उम्मीद जगती है। अभिरा खुद से पूछती है, ‘मंकी ने अरमान को माफ कर दिया। क्या वो मुझे भी एक चांस देगी?’ हालांकि, अभी तक अभिरा को ये बात पता नहीं चली है कि उसके और अरमान के बीच जो गलतफहमी है वो विद्या की वजह से है। विद्या ने जानबूझकर अभिरा और अरमान से आठ साल पहले झूठ बोला था ताकि वे दोनों अलग हो जाएं।

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आगे क्या होगा?

अब जब अभिरा, अरमान और मायरा के करीब जाने की कोशिश करेगी और उसे ये सच पता चलेगा तब क्या होगा? क्या अरमान, विद्या को माफ कर पाएगा? क्या मायरा और अभिरा कभी एक हो पाएंगे? क्या मेहर मित्तल का राज सामने आएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिन्दुस्तान।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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