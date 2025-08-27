Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist In hindi YRKKH Spoiler Alert Armaan Could not save abhira YRKKH Twist: अभिरा का साथ नहीं देगी उसकी किस्मत, पौद्दार हाउस में होगा बड़ा हादसा, Tv Hindi News - Hindustan
YRKKH Twist: अभिरा का साथ नहीं देगी उसकी किस्मत, पौद्दार हाउस में होगा बड़ा हादसा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया धमाका होने वाला है। अरमान चाहकर भी अभिरा का साथ नहीं दे पाएगा। उसे जेल से बाहर नहीं निकाल पाएगा।

Wed, 27 Aug 2025 03:44 PM
टीवी का पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ दर्शकों को लगातार ट्विस्ट और टर्न से बांधे रख रहा है। शो के लेटेस्ट प्रोमो ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है। इस बार कहानी अरमान और अभिरा के इर्द-गिर्द घूम रही है, जहां अरमान का अभिरा से किया वादा एक बार फिर अधूरा रह जाएगा।

अभिरा की जमानत पर नया ड्रामा

कहानी के मुताबिक, अभिरा इस वक्त जेल में है। वह इंस्पेक्टर से बार-बार मायरा के पास जाने की गुहार लगाती है, लेकिन इंस्पेक्टर साफ कह देते हैं कि जब तक उसका वकील आकर जमानत नहीं कराता, तब तक वह जेल से बाहर नहीं जा सकती। इस पर अभिरा हिम्मत जुटाकर कहती है कि वह खुद वकील है और अपना केस खुद लड़ लेगी। इंस्पेक्टर उसे फॉर्म थमा देते हैं, लेकिन फॉर्म भरते वक्त उसके हाथ कांपने लगते हैं। तभी अरमान की एंट्री होती है और वह कहता है कि अब वह अभिरा का वकील है।

अरमान का वादा और पौद्दार हाउस का हादसा

अरमान, अभिरा से अकेले में बात करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि सुबह होते ही वह उसे जेल से बाहर निकालेगा और मायरा के पास लेकर जाएगा। लेकिन सामने आए प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि अरमान अपना वादा निभा नहीं पाएगा। पौद्दार हाउस में अचानक बड़ा हादसा हो जाता है, जिसकी वजह से सारी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। हालांकि इस हादसे में कौन घायल होगा और इसका असर आगे की कहानी पर कैसा होगा, यह अभी साफ नहीं किया गया है।

वीकेंड एपिसोड में आएगा बड़ा ट्विस्ट

शो मेकर्स ने सिर्फ इतना खुलासा किया है कि ये बड़ा ट्विस्ट शनिवार और रविवार के एपिसोड में देखने को मिलेगा। ऐसे में दर्शकों की नजरें अब वीकेंड पर टिकी हुई हैं कि आखिर पौद्दार हाउस का ये हादसा क्या नया मोड़ लेकर आएगा और क्या अरमान अभिरा का वादा निभा पाएगा या नहीं।

