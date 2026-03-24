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YRKKH Twist: अभिरा से क्या कहेगी मायरा, अरमान किसका साथ देगा? शो में आएगा नया ट्विस्ट

Mar 24, 2026 08:38 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata hai Upcoming Twist in Hindi: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में मायरा, अभिरा से मिलेगी। अरमान, मायरा और अभिरा की बातें सुन लेगा।

YRKKH Twist: अभिरा से क्या कहेगी मायरा, अरमान किसका साथ देगा? शो में आएगा नया ट्विस्ट

YRKKH New Promo: स्टार प्लस के पॉपुलर शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नया ट्विस्ट आएगा। शो के आने वाले एपिसोड में मायरा और अभिरा की मुलाकात दिखाई जाएगी। गणगौर की पूजा के दौरान मेहर, मायरा को लेकर घाट पर आएगी। मायरा, अभिरा से अकेले में बात करेगी। अरमान दोनों की बातें सुन लेगा। दिलचस्प बात ये है कि सारी बातें सुनने के बाद अरमान, मायरा की जगह अभिरा का साथ देगा।

प्रोमो में क्या दिखाया गया?

24 मार्च के दिन दिखाए गए प्रोमो की शुरुआत में मायरा रोने लगती है। मायरा रोते हुए अभिरा से कहती है, ‘मैं आपको अपने पापा के आसपास भी आने नहीं दूंगी। मेरी बिल्ली फैमिली में सिर्फ मेरे पापा हैं। आई लव माय पापा और मैं आपसे नफरत करती हूं। आप लौटने में आठ साल लेट हो। जैसे तब गई थी न वैसे ही अब चली जाओ।’

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टूट जाती है अभिरा

अभिरा, मायरा की बातें सुनकर टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। अरमान दूर खड़े सब देख और सुन रहा होता है। अभिरा को टूटता देख अरमान भी दुखी हो जाता है, लेकिन मायरा को फर्क नहीं पड़ता है। मायरा चिल्लाना बंद नहीं करती है। मायरा, अभिरा से कहती है, ‘आप मां कहलाने के लायक ही नहीं हो।’

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मायरा से क्या कहता है अरमान?

अरमान के सब्र का बांध टूट जाता है। अरमान बीच में आता है और मायरा को चुप कराता है। इतना ही नहीं, अरमान, मायरा के सामने अभिरा को संभालने की कोशिश करता है। अरमान, मायरा से कहता है, ‘बस बहुत हो गया मायरा।’ ये देख मायरा को 440 वॉट का झटका लगता है।

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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