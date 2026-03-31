YRKKH Twist: मायरा लेगी बड़ा फैसला, अरमान और अभिरा को लगेगा 440 वॉट का झटका

YRKKH Twist: मायरा लेगी बड़ा फैसला, अरमान और अभिरा को लगेगा 440 वॉट का झटका
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Promo: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होगा। मायरा, आर्यन की सगाई में बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करेगी।
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड्स में बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। 31 मार्च के दिन आए प्रोमो के मुताबिक मायरा, आर्यन और दिशा की सगाई अटेंड करने पौद्दार हाउस पहुंचती है। मायरा, अरमान के साथ स्टेज पर जाती है। वह सबसे पहले आर्यन और दिशा को बधाई देती है। उसके बाद एक बड़ी अनाउंसमेंट करती है।
मायरा की अनाउंसमेंट
मायरा कहती है, ‘ऐसी हैप्पी एंडिंग सब डिजर्व करते हैं। मेरे पापा भी। मेरे पापा और मैंने ये तय किया है कि मेरे पापा भी मूवऑन करेंगे। अपने हिस्से की हैप्पिनेस एक्सपीरियंस करेंगे। आज वो हमेशा के लिए उनका हाथ थामेंगे जिनका नाम है मेहर।’ ये सुनते ही सिर्फ अभिरा को ही नहीं, अरमान को भी 440 वॉट का झटका लगता है।
अब क्या होगा?
लोगों को लग रहा है कि अरमान प्रेशर में आकर मेहर से सगाई कर लेगा। दरअसल, अनाउंसमेंट से पहले मायरा, अरमान को इमोशनल ब्लैकमेल करती है।
अरमान से क्या कहती है मायरा?
मायरा हॉस्टर से पौद्दार हाउस आती है और अरमान से कहती है, ‘हमारे बीच सबकुछ पहले जैसा परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे कल जो मांगूगी अगर वो आप मुझे दे देते हो तो मैं आपसे कभी बर्थडे गिफ्ट्स भी नहीं मागूंगी। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस की परमानेंट वाली कमबैक हो जाएगी। अब बोले, जो मैं आपसे मागूंगी वो आप मुझे दोगे न?’ इसके जवाब में अरमान कहता है, ‘मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए।’
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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