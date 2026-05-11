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YRKKH Twist: अरमान से विद्या के टॉपिक पर बात करेगी अभिरा, यहां देखिए शो का लेटेस्ट प्रोमो

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler Alert: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के आने वाले एपिसोड में अभिरा, अरमान और विद्या का रिश्ता ठीक करने की कोशिश करेगी।

YRKKH Twist: अरमान से विद्या के टॉपिक पर बात करेगी अभिरा, यहां देखिए शो का लेटेस्ट प्रोमो

YRKKH Upcoming Twist: स्टार प्लस के शो ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में विद्या टूट जाती है। दरअसल, मदर्स डे के मौके पर मुक्ति और मायरा, अभिरा के लिए; आर्यन और दिशा, मनीषा के लिए; और मनोज, काजल व माधव, दादी-सा के लिए कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में विद्या अकेली पड़ जाती है। विद्या को बार-बार अरमान की बातें याद आती हैं। टेंशन की वजह से विद्या की तबीयत खराब हो जाती है। (ये भी पढ़ें: Anupamaa 11 May: राही की अक्ल पर पड़ गए हैं पत्थर, अनुपमा के खिलाफ श्रुति करेगी दूसरा वार)

क्या कहती है विद्या?

सामने आए प्रोमो के मुताबिक, जब विद्या किचन में अपने लिए खाना बना रही होती है तब उसे चक्कर आने लगते हैं। अभिरा, विद्या को संभालती है। विद्या रोते हुए कहती है, ‘मां सबकुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने बेटे की नफरत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तू मुझसे नफरत मत करना। मैं पर जाऊंगी।’

अरमान से बात करती है अभिरा

विद्या की हालत देखने के बाद अभिरा, अरमान से बात करती है। अभिरा, अरमान से कहती है, ‘तुम्हारी नाराजगी, मां-बेटे के रिश्ते से बड़ी नहीं हो सकती। मां इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती हैं अरमान। वो तुम्हारे बिना जीते जी मर जाएंगी इसलिए जाओ उनसे जाकर बात करो

।’

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क्यों खराब हुआ था विद्या और अरमान का रिश्ता?

दरअसल, मायरा का केस जीतने के बाद जब अभिरा, पौद्दार हाउस पहुंची थी तब माधव ने विद्या की पोल खोली थी। माधव ने बताया था कि विद्या ने ही मायरा के कस्टडी के पेपर्स बनवाए थे। उसने अभिर से कहा कि ये पेपर्स अरमान ने बनवाए हैं और अरमान से कहा कि अभिरा ने कस्टडी के पेपर्स साइन करके भेजे हैं। इतना ही नहीं, माधव ने ये भी बताया कि अभिरा, मायरा और अरमान से मिलने पौद्दार हाउस आई थी, लेकिन विद्या ने अभिरा को किसी से मिलने नहीं दिया था।

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अरमान ने उठाया था ये कदम

सच जानकर पौद्दार परिवार का हर एक सदस्य चौंक गया था। दादी-सा भड़क गई थीं और उन्होंने विद्या को घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन अरमान से विद्या का रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था। इसलिए वह विद्या का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर वापस ले आया था। हालांकि, अरमान ने विद्या से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। अरमान ने विद्या से कहा था, ‘खून का रिश्ता तो हमारा कभी था ही नहीं। अब दिल का रिश्ता भी नहीं रहा।’

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Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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