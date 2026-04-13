YRKKH Twist: मायरा को मारने निकलेगी मेहर, अंजाम देख अरमान और अभिरा को लगेगा 440 वॉट का झटका
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 13 April Promo: टीवी सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा। मेहर, मायरा को जान से मारने की कोशिश करेगी।
YRKKH Spoiler Alert: आपके पसंदीदा सीरियल ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। दरअसल, मायरा को मेहर का सच पता चल जाता है और गुस्से में वो मेहर को बता देती है कि उसने उसका वीडियो देख लिया है। ऐसे में मायरा को मुक्ति की चिंता होने लगती है। मायरा, मुक्ति को बचाने के लिए हॉस्टल जाती है और वहां मायरा की मुलाकात मेहर से होती है। मेहर, मायरा को हॉस्टल के बाहर ही रोक देती है।
गिर जाएगी मेहर
मेहर के हाथ में खुरपी होती है। मायरा डर जाती है। जैसे ही मेहर, मायरा पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ती है मायरा साइड हो जाती है। मेहर का पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। इसी बीच, अभिरा और अरमान वहां पहुंचते हैं। अरमान, मायरा को संभालने की कोशिश करता है। वहीं अभिरा, मुक्ति का हाथ थामे खड़ी रहती है।
अरमान और अभिरा की बेटी पर आएगी मुसीबत
इसी बीच हॉस्टल के लोग आते हैं और कहते हैं, ‘हॉस्टल के गार्ड और वॉर्डन का कहना है कि उन्होंने मायरा को अपनी आंखों के सामने मेहर को धक्का देते देखा है इसलिए हम मायरा को बाल सुधार केंद्र लेकर जा रहे हैं।’ अरमान और अभिरा कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी मायरा को लोग ले जा रहे होते हैं।
अब आगे क्या होगा?
क्या अरमान और अभिरा, मायरा को बाल सुधार केंद्र से बाहर निकाल पाएंगे? क्या मेहर की मौत हो जाएगी? क्या मायरा के ऊपर हत्या का आरोप लगेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए लाइव हिन्दुस्तान।
मायरा को कैसे पता चला सच?
आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि माधव जानबूझकर अभिरा का गाना बजाते हैं। मायरा का सिरदर्द करने लगता है। मायरा स्पीकर बंद करने दादी-सा के कमरे में जाती है। मायरा को सामने फोन पड़ा मिलता है। जब मायरा फोन ऑन करती है तो उसके वॉलपेपर में अपनी और मुक्ति की फोटोज देख दंग रह जाती है। मायरा, अभिरा का फोन खोलने की कोशिश करती है और पासवर्ड की जगह अपना बर्थ डेट डालती है। जब फोन अनलॉक हो जाता है तब मायरा दंग रह जाती है। मायरा, अभिरा के फोन की गैलरी चेक करने लगती है और तभी उसे मेहर का वीडियो मिलता है। इस वीडियो में मेहर अपने सारे गुनाह कुबूल रही होती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।
विजन
वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।और पढ़ें
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